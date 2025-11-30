الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«كونجرس آسيوي الجامعات» يعتمد استضافة الإمارات لـ «دولية القوة البدنية 2026»

30 نوفمبر 2025 15:22

دبي (الاتحاد)

اعتمد الاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية، استضافة الإمارات للبطولة الجامعية الدولية للقوة البدنية بالإجماع، والمقررة عام 2026، على أن تُحدد فترة إقامتها لاحقاً بالتنسيق مع الاتحادين الدولي والآسيوي. 
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ 13 للاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية في مكاو الصينية، بمشاركة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وحضور ليونز إيدير، رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية.
وأشاد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، في كلمته أمام الجمعية العمومية، بالدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات للقطاع الرياضي عموماََ، والرياضة الجامعية بصفة خاصة، انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأهمية الرياضة في بناء الإنسان، وحثّها الدائم على استثمار الطاقات والمواهب الرياضية لطلبة الجامعات، بما يمثّلونه من قاعدة هائلة تسهم في التنمية الرياضية المستدامة، كما أكد على الدور الحيوي الذي تلعبه الإمارات في دعم الرياضة الجامعية على المستويات الإقليمية والقارية والدولية من خلال استضافتها للمحافل والملتقيات الدولية الكبرى.
وتعقد الاجتماعات تحت شعار «حوار استراتيجي» يحمل رؤى وأفكار الدول الأعضاء، المتعلقة باستشراف مستقبل الرياضة الجامعية في «القارة الصفراء»، وبحث السبل الكفيلة باستمرار تطويرها بحكم ما تمثّله قارة آسيا من قوة هائلة في أوساط الرياضة العالمية. 
وأطلع الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم أعضاء «العمومية» على الألعاب الجامعية الإماراتية التي انطلقت نسختها الثانية، وتقام ضمن جهود اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، بشأن تعزيز الرياضة الجامعية 
وشكر الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم الجمعية العامة للاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية، لاعتماد وتثبيت استضافة الإمارات للبطولة الجامعية الدولية للقوة البدنية بالإجماع، والتي تقام العام المقبل بالتعاون مع جامعة الشارقة، مُرحباً بالدول الآسيوية التي تخوض فعاليات المحفل القاري الكبير.
 

