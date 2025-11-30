بطلات الأولمبياد يتنافسن في كأس العالم للترايثلون



دبي (الاتحاد)



تتجه أنظار العالم إلى دبي، لمتابعة نخبة بطلات الأولمبياد والعالم اللاتي يشاركن في النسخة الأولى من كأس العالم للترايثلون للسيدات، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي للمرة الأولى في العالم، بإشراف الاتحاد الدولي للترايثلون، وبالتعاون مع اتحاد الترايثلون، يقام الحدث في جزر دبي 7 ديسمبر المقبل.

أعلن الاتحاد الدولي للترايثلون عن أبرز الأسماء الدولية المشاركة في البطولة، مع توقّع انضمام المزيد من البطلات خلال الأيام القليلة المقبلة، وفي مقدمة الرياضيات الدوليات اللاتي أكدن مشاركتهن بشكل رسمي بطلة أولمبياد ريو الأميركية جوين روزماري يورجنسن صاحبة سجل ذهبي بارز بعد تتويجها باللقب الأولمبي، إضافة إلى لقبين متتاليين في بطولة العالم، ومسيرة حافلة بالانتصارات في محطات كأس العالم التي رسّخت اسمها واحدة من أسرع العداءات في تاريخ سباقات السيدات.

وتشارك كذلك البطلة العالمية هانا ماكسيمافا صاحبة ذهبية بطولة العالم للأكواثلون 2025 في بونتيفيدرا بإسبانيا، إلى جانب مشاركتها الأخيرة في كأس آسيا ببوراباي في كازاخستان.

وتبرز مارجوت غارابيديان ممثلة كمبوديا واحدة من أبرز المشاركات بفضل سجلّها القاري والعالمي الغني بالإنجازات، حيث تملك ثمانية ألقاب دولية، من بينها ذهبية العالم للأكواثلون 2021 في إسبانيا، إضافة إلى 15 صعوداً إلى منصات التتويج خلال مشاركاتها الدولية التي تجاوزت 77 حدثاً.

كما تشارك الإسبانية نويليا خوان التي تُعد من أكثر اللاعبات حضوراً ونجاحاً على المستوى الدولي، بعد حصدها ذهبيتين في كأس العالم للترايثلون في فالنسيا وهواتولكو، إلى جانب رصيدها الذي يضم خمس عشرة منصة تتويج وثلاثة انتصارات دولية بارزة.

وتكتمل الصورة بالمشاركة المؤكدة للنجمة فالنتينا رياسوفا التي تحمل لقب كأس العالم للترايثلون 2025، إلى جانب نتائج متقدمة بين أفضل 10 متسابقات عالمياً.

وتنضم الإسبانية أليخاندرا سيجي في خطوة جديدة نحو الساحة العالمية، بعد تتويجات وطنية متعددة في فئتي الناشئات وتحت 23 عاماً، إضافة إلى فوزين دوليين و7 منصات تتويج خلال 43 مشاركة رسمية ونتائج لافتة ضمن أفضل 20 مشاركة في أحدث بطولات العالم.

وقالت حصة الكوس رئيسة اللجنة المنظمة: «إن تنظيم كأس العالم للترايثلون للسيدات في دبي يمثّل خطوة استراتيجية تعكس التزام الإمارة بمواصلة صناعة المبادرات الرياضية الرائدة».

وأضافت: «استقطاب بطلات العالم في حدث يقام للمرة الأولى يؤكد قدرة دبي على استضافة أكبر البطولات العالمية، ويعزّز مكانة الرياضة النسائية، ويرسّخ حضور الدولة على خريطة التنافس العالمي، كما يفتح آفاقاً أوسع للسياحة الرياضية ويمنح الجمهور تجربة استثنائية تجمع بين الرياضة والإبهار الحضري».