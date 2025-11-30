الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

مدرب دورتموند يتفهّم غضب جيراسي!

مدرب دورتموند يتفهّم غضب جيراسي!
30 نوفمبر 2025 16:07

 
ليفركوزن (د ب أ)

أكد الكرواتي كوفاتش، مدرب بوروسيا دورتموند، أن المهاجم الغيني الدولي سيرهو جيراسي من المتوقّع أن يقود هجوم الفريق في مباراة كأس ألمانيا ضد باير ليفركوزن الثلاثاء، رغم ردة فعله الغاضبة عندما تم تغييره في المباراة أمام ليفركوزن بالدوري الألماني.
وألقى جيراسي القفاز الذي كان يرتديه، ورفض مصافحة مدربه أثناء استبداله في الدقيقة 61، ولكن شوهد اللاعب والمدرب يتحدثان ويحتضنان بعضهما بعد صافرة النهاية خلال فوز دورتموند على ملعب ليفركوزن بهدفين لهدف، وقال كوفاتش بعد المباراة إنه لا يحمل أي مشاعر سلبية تجاه اللاعب.
وقال كوفاتش: «كل شيء على ما يرام الآن، سيرهو وأنا صديقان مقرّبان، لقد تمت تسوية الأمر، وقد فهم أيضاً سبب هذا التغيير، كما أنه لن يكون منطقياً لو غادر الملعب مبتسماً وراضياً».
وأكد المدرب الكرواتي: «لقد دعّمته وسأستمر في دعمه، فهو أهم مهاجم لدينا، أعلم مدى أهميته بالنسبة لنا، وأعتقد أنه يعرف أيضاً مدى أهميتي بالنسبة له».
وأشار كوفاتش: «ربما كنت سأتصرف بطريقة مختلفة قبل بضع سنوات»، لكنه أكد أن تغيير كوفاتش كان القرار الصحيح، إذ قدّم فابيو سيلفا العرضية التي سجّل منها كريم أدييمي الهدف الثاني لدورتموند بعد أربع دقائق فقط من دخوله بدلاً من جيراسي.
من ناحية أخرى، قال المهاجم جوليان براندت: «كانت مباراة جيدة، لكنها كانت الأولى من مباراتين، الآن لدينا متعة اللعب على أرضنا، مباريات ليفركوزن دائماً ما تكون متقاربة جداً في السنوات الأخيرة، وأتوقّع مواجهة قوية أخرى يوم الثلاثاء».

الدوري الألماني
البوندسليجا
دورتموند
باير ليفركوزن
كأس ألمانيا
كوفاتش
