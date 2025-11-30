الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

نوير يعود إلى حراسة بايرن ميونيخ في كأس ألمانيا

نوير يعود إلى حراسة بايرن ميونيخ في كأس ألمانيا
30 نوفمبر 2025 16:27

 
ميونيخ (د ب أ)

أكد البلجيكي فنسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، أن الحارس المخضرم مانويل نوير سيعود إلى قائمة النادي البافاري خلال المواجهة الصعبة على ملعب يونيون برلين يوم الأربعاء المقبل، في الدور الثالث لكأس ألمانيا.
وتعرّض نوير البالغ من العمر 39 عاماً، للإيقاف في أول جولتين من الكأس، بعد حصوله على البطاقة الحمراء خلال خسارة بايرن أمام باير ليفركوزن في الدور الثاني من الموسم الماضي، حيث تولّى يوناس أوربيج حراسة المرمى في المباراتين الأوليين هذا الموسم ضد فيهن فيسبادن وكولن.
وقال كومباني بعد الفوز الصعب 3-1 على سانت باولي في البوندسليجا: «مانو سيكون في المرمى مرة أخرى».
وأضاف كومباني: «لم نُجرِ أي محادثات بخصوص حارس المرمى في بطولة الكأس»، مضيفاً: «ستستمر عملية دمج يوناس وفقاً للخطة الموضوعة».
بايرن هو حامل الرقم القياسي لبطل كأس ألمانيا برصيد 20 لقباً، لكن مشواره في البطولة تراجع منذ آخر تتويج له في 2020، حيث لم يتجاوز دور الثمانية.
وقال المدير الرياضي لبايرن ميونيخ كريستوف فرويند، متحدثاً عن مواجهة يونيون: «المباراة مثل النهائي، نريد أن نتقدم بجدية في الكأس».
يعتبر يونيون الفريق الوحيد الذي حصد نقاطاً من البايرن هذا الموسم في الدوري الألماني بالتعادل معه 2-2، حين سجّل هاري كين هدف التعادل في وقت متأخر لبايرن، بعد أن فاز الفريق في أول 18 مباراة له هذا الموسم في جميع المسابقات.

