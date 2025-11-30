الطرابلسي: تونس تطمح إلى لقب «كأس العرب»



الدوحة (أ ف ب)



أكد مدرب منتخب تونس سامي الطرابلسي أن طموح «نسور قرطاج» هو «إحراز اللقب»، وذلك قبل مواجهة سوريا، الاثنين، في افتتاح كأس العرب لكرة القدم في قطر.

ويلتقي المنتخبان ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً قطر المضيفة وفلسطين اللذين يلتقيان في المباراة التالية.

وقال الطرابلسي: «هدفنا المنافسة ونيل اللقب».

وأردف عن المواجهة الافتتاحية: «المنتخب السوري يضم مجموعة مميزة من اللاعبين ومعروف بالروح القتالية، وننتظر دعم الجماهير التونسية».

من جهته، قال لاعب تونس فرجاني ساسي: «عازمون على تقديم بطولة كبيرة والظهور بالمستوى الذي يُشرّف الكرة التونسية، ونحن نثق بالدعم الكبير لجماهيرنا ونتطلع لإسعادهم».

وبدوره، قال مدرب سوريا، الإسباني خوسيه لانا: «نحن بوضعية جيدة ونحن سعداء بالحالة الإيجابية لمنتخبنا».

وتابع: «نحن أمام فرصة جيدة لمواجهة منافس جديد ومختلف، لدينا عدد كبير من اللاعبين الشباب والجميع يطمح لتمثيل المنتخب بأفضل صورة ونعوّل عليهم كونهم يملكون قدرات جيدة، وبالتالي عليهم اكتساب المزيد من الخبرات».

وأوضح لاعب المنتخب السوري محمد حلاق: «مباراتنا مع تونس صعبة ومنتخب تونس قوي في الفترة الأخيرة، ونحن مستعدون وجاهزون للمباراة وللبطولة. وان شاء الله، نقدم المستوى الذي يسعد الجمهور السوري».