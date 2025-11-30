الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الطرابلسي: تونس تطمح إلى لقب «كأس العرب»

الطرابلسي: تونس تطمح إلى لقب «كأس العرب»
30 نوفمبر 2025 16:52

 
الدوحة (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
غزة.. تحذيرات من انهيار الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود
الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة


أكد مدرب منتخب تونس سامي الطرابلسي أن طموح «نسور قرطاج» هو «إحراز اللقب»، وذلك قبل مواجهة سوريا، الاثنين، في افتتاح كأس العرب لكرة القدم في قطر.
ويلتقي المنتخبان ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً قطر المضيفة وفلسطين اللذين يلتقيان في المباراة التالية.
وقال الطرابلسي: «هدفنا المنافسة ونيل اللقب».
وأردف عن المواجهة الافتتاحية: «المنتخب السوري يضم مجموعة مميزة من اللاعبين ومعروف بالروح القتالية، وننتظر دعم الجماهير التونسية».
من جهته، قال لاعب تونس فرجاني ساسي: «عازمون على تقديم بطولة كبيرة والظهور بالمستوى الذي يُشرّف الكرة التونسية، ونحن نثق بالدعم الكبير لجماهيرنا ونتطلع لإسعادهم».
وبدوره، قال مدرب سوريا، الإسباني خوسيه لانا: «نحن بوضعية جيدة ونحن سعداء بالحالة الإيجابية لمنتخبنا».
وتابع: «نحن أمام فرصة جيدة لمواجهة منافس جديد ومختلف، لدينا عدد كبير من اللاعبين الشباب والجميع يطمح لتمثيل المنتخب بأفضل صورة ونعوّل عليهم كونهم يملكون قدرات جيدة، وبالتالي عليهم اكتساب المزيد من الخبرات».
وأوضح لاعب المنتخب السوري محمد حلاق: «مباراتنا مع تونس صعبة ومنتخب تونس قوي في الفترة الأخيرة، ونحن مستعدون وجاهزون للمباراة وللبطولة. وان شاء الله، نقدم المستوى الذي يسعد الجمهور السوري».

كأس العرب
تونس
قطر
سوريا
فلسطين
سامي الطرابلسي
آخر الأخبار
طفل يقف على أنقاض منزل مدمر في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. تحذيرات من انهيار الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود
اليوم 02:46
سودانيون يستعدون للسفر جنوباً إلى أدري على الحدود التشادية هرباً من الصراع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
اليوم 02:46
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في المنامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
اليوم 02:46
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
اليوم 02:46
طفل فلسطيني ووالده يبكيان بعد فقدان أحد أقاربهما جراء قصف إسرائيلي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حصيلة قتلى الحرب في غزة تتجاوز 70 ألفاً
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©