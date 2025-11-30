الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

كوت ديفوار تستعد لكأس أفريقيا بمعسكر إسبانيا

30 نوفمبر 2025 16:59


القاهرة (د ب أ)

أكد الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، اليوم الأحد، أن منتخب الأفيال يختتم استعداداته للدفاع عن لقب كأس الأمم الأفريقية لعام 2025، التي تقام في المغرب، بمعسكر تدريبي مكثّف لمدة عشرة أيام في إسبانيا.
وأوضح الاتحاد الإيفواري أن هذه التحضيرات المكثفة تأتي في إطار سعي المنتخب للدفاع عن لقبه القاري الذي أحرزه على أرضه في فبراير 2024.
ويقام معسكر الأفيال في مدينة مارابيا الإسبانية 10 إلى 20 ديسمبر، حيث من المتوقّع أن يخوض الفريق مباراتين وديتين خلال المعسكر، وفقاً لتصريحات رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، ياسين إدريس ديالو، عقب اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في أبيدجان.
ولم يتم الإعلان حتى الآن عن الطرف الآخر للمباراتين الوديتين، لكن من المتوقع أن تكون إحدى المباراتين ضد منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف).
ويهدف المعسكر إلى صقل الجوانب الفنية للفريق قبل السفر إلى المغرب لخوض منافسات البطولة التي تنطلق في 21 ديسمبر.
ومن المقرّر أن يعلن المدرب إيميرس فاييه عن قائمة اللاعبين للبطولة القارية في التاسع من ديسمبر، على أن يجتمع الفريق مجدداً في اليوم التالي.
وخاض منتخب الأفيال مباراتين وديتين في نوفمبر الحالي، حيث خسر أمام منتخب السعودية بهدف، وفاز على عمان بُهدفين.
ويفتتح منتخب كوت ديفوار مبارياته في المجموعة السادسة لكأس أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق في 24 ديسمبر، وبعدها بأربعة أيام يلاقي الكاميرون، بطل أفريقيا خمس مرات، ويختم دور المجموعات بمواجهة الجابون في 31 ديسمبر.
وأشار رئيس الاتحاد الإيفواري، ياسين إدريس ديالو، إلى أن برنامج التحضير الفني الذي اقترحه الجهاز الفني حصل على موافقة وزارة الرياضة، مؤكداً تنظيم كل الأمور المتعلقة بالمعسكر والاستعداد للبطولة.
ويتوجّه الفريق من مارابيا إلى مراكش في 20 ديسمبر، على أن يصل إلى المغرب قبل يوم واحد من انطلاق البطولة القارية.

 

كأس أمم أفريقيا
المغرب
كوت ديفوار
إسبانيا
