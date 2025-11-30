«إسطبلات الوثبة» بطل كأس عيد الاتحاد للقدرة



عصام السيد (أبوظبي)



حصدت إسطبلات الوثبة كأس عيد الاتحاد للقدرة لمسافة 120 كلم، الذي أقيم بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، في إنجاز تاريخي، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ54، وهو التتويج السابع للإسطبلات في البطولة.

وأُقيم السباق، احتفاءً بالمناسبة الغالية، بمشاركة 236 من نخبة فرسان وفارسات الإسطبلات المختلفة في الدولة، وبتنظيم قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بالتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق.

وتوِّجت بالمركز الأول الفارسة ماسة عدنان، على صهوة «تونكي دي بو ميا»، وقطعت المسافة في 4:07:02 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 29.15 كلم في الساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس عبد الله عبد الرحمن أحمد على صهوة «بوليو ليو ماركان» لإسطبلات «أم آر أم»، وسجل 4:07:09 ساعة، وحل في المركز الثالث، الفارس عمر محمد حارب، على صهوة «فان لاماجوري» لإسطبلات المغاوير، وسجل 4:07:10 ساعة.

شهد السباق منافسة مثيرة ومتكافئة في جميع مراحله، وأعربت الفارسة ماسة عدنان عن فخرها بنيل لقب سباق كأس عيد الاتحاد، وعبَّرت عن سعادتها الغامرة بتحقيق اللقب الغالي، وقالت إن السباق كان رائعاً ومليئاً بالحماس والتنافس.

توج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، ومسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، والدكتور عبدالله آل الشيخ، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة القدرة في اتحاد الفروسية، وعلي الظاهري، مدير مكتب سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ومحمد الحربي، مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، وعبدالله القبيسي مدير مكتب شؤون أسر الشهداء، وزكريا خالد ديناس، ممثل داس القابضة، ومحمد علي الحضرمي، مدير الفعاليات بالقرية، ولارا صوايا، المدير التنفيذي للتسويق والرعاية بالقرية، حيث توجهت بالشكر لجميع ممثلي الشركات الراعية على حضورهم والإسهام بالفعاليات المجتمعية التي صاحبت السباق.

وتوجه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، وأثنى رئيس اتحاد الفروسية على التنظيم المميز لقرية الإمارات العالمية للقدرة، باستضافة كأس الاتحاد للقدرة في انطلاقة موسم فعالياتها، متزامنة مع مناسبة وطنية غالية على قلوبنا، موجهاً التهنئة إلى الفائزين بالمراكز الأولى.

وعبر مسلم العامري عن سعادته بالمشاركة الكبيرة للفرسان والفارسات في السباق الذي يأتي ضمن احتفالات القرية بعيد الاتحاد الـ54، وهي مناسبة غالية على قلوب الجميع.

وقال: «سعداء بحضور المتابعين وممثلي الجهات الراعية، مشيداً بتفاعل الجميع مع الفعاليات المصاحبة».