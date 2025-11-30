الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«إسطبلات الوثبة» بطل كأس عيد الاتحاد للقدرة

«إسطبلات الوثبة» بطل كأس عيد الاتحاد للقدرة
30 نوفمبر 2025 17:07

 
عصام السيد (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
حمدان بن زايد: سطروا أسمى معاني الانتماء


حصدت إسطبلات الوثبة كأس عيد الاتحاد للقدرة لمسافة 120 كلم، الذي أقيم بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، في إنجاز تاريخي، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ54، وهو التتويج السابع للإسطبلات في البطولة.
وأُقيم السباق، احتفاءً بالمناسبة الغالية، بمشاركة 236 من نخبة فرسان وفارسات الإسطبلات المختلفة في الدولة، وبتنظيم قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بالتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق.
وتوِّجت بالمركز الأول الفارسة ماسة عدنان، على صهوة «تونكي دي بو ميا»، وقطعت المسافة في 4:07:02 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 29.15 كلم في الساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس عبد الله عبد الرحمن أحمد على صهوة «بوليو ليو ماركان» لإسطبلات «أم آر أم»، وسجل 4:07:09 ساعة، وحل في المركز الثالث، الفارس عمر محمد حارب، على صهوة «فان لاماجوري» لإسطبلات المغاوير، وسجل 4:07:10 ساعة.
شهد السباق منافسة مثيرة ومتكافئة في جميع مراحله، وأعربت الفارسة ماسة عدنان عن فخرها بنيل لقب سباق كأس عيد الاتحاد، وعبَّرت عن سعادتها الغامرة بتحقيق اللقب الغالي، وقالت إن السباق كان رائعاً ومليئاً بالحماس والتنافس.
توج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، ومسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، والدكتور عبدالله آل الشيخ، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة القدرة في اتحاد الفروسية، وعلي الظاهري، مدير مكتب سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ومحمد الحربي، مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، وعبدالله القبيسي مدير مكتب شؤون أسر الشهداء، وزكريا خالد ديناس، ممثل داس القابضة، ومحمد علي الحضرمي، مدير الفعاليات بالقرية، ولارا صوايا، المدير التنفيذي للتسويق والرعاية بالقرية، حيث توجهت بالشكر لجميع ممثلي الشركات الراعية على حضورهم والإسهام بالفعاليات المجتمعية التي صاحبت السباق.
وتوجه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، وأثنى رئيس اتحاد الفروسية على التنظيم المميز لقرية الإمارات العالمية للقدرة، باستضافة كأس الاتحاد للقدرة في انطلاقة موسم فعالياتها، متزامنة مع مناسبة وطنية غالية على قلوبنا، موجهاً التهنئة إلى الفائزين بالمراكز الأولى.
وعبر مسلم العامري عن سعادته بالمشاركة الكبيرة للفرسان والفارسات في السباق الذي يأتي ضمن احتفالات القرية بعيد الاتحاد الـ54، وهي مناسبة غالية على قلوب الجميع.
وقال: «سعداء بحضور المتابعين وممثلي الجهات الراعية، مشيداً بتفاعل الجميع مع الفعاليات المصاحبة».

الإمارات
عيد الاتحاد
القدرة
قرية الإمارات العالمية للقدرة
إسطبلات الوثبة
اتحاد الفروسية والسباق
أحمد ناصر الريسي
مسلم العامري
آخر الأخبار
طفل يقف على أنقاض منزل مدمر في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. تحذيرات من انهيار الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود
اليوم 02:46
سودانيون يستعدون للسفر جنوباً إلى أدري على الحدود التشادية هرباً من الصراع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
اليوم 02:46
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في المنامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
اليوم 02:46
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
اليوم 02:46
طفل فلسطيني ووالده يبكيان بعد فقدان أحد أقاربهما جراء قصف إسرائيلي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حصيلة قتلى الحرب في غزة تتجاوز 70 ألفاً
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©