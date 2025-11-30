الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بطولة تحدي الحبتور للتنس تستقطب 80 لاعبة

بطولة تحدي الحبتور للتنس تستقطب 80 لاعبة
30 نوفمبر 2025 17:33

دبي (وام)

تنطلق، يوم الاثنين، منافسات الدور الرئيسي لبطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات في نسختها الـ 28، والتي يستضيفها مجمع التنس في منتجع الحبتور جراند بمنطقة جميرا في دبي، بمشاركة 80 لاعبة من أبرز المواهب الصاعدة، وبجوائز تبلغ 100 ألف دولار.
وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمراً صحفياً في مقر البطولة، بحضور خلف أحمد الحبتور، رئيس اللجنة المنظمة العليا، وناصر المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس، ونورا بدوي، مديرة البطولة، وليث العاني، مدير العمليات ومسؤول الحكام، ومندوبة الاتحاد الدولي شيتال لايار، الحكم العام للبطولة، إضافة إلى عدد من اللاعبات المشاركات، وفي مقدمتهن المجرية دالما جالفي المصنفة الأولى.
وأسفرت قرعة الدور الرئيسي، الذي يضم 32 لاعبة، عن مواجهات متوازنة، حيث تلتقي المصنفة الأولى دالما جالفي مع لاعبة متأهلة من التصفيات، فيما تواجه المصنفة الثانية الروسية أنستاسيا زاخاروفا مواطنتها ماريا تريدنكينا. وتلعب المصنفة الثالثة النمساوية سينا كراوس مع إحدى المتأهلات من الدور التمهيدي، بينما تستهل المصنفة الرابعة الأوكرانية بيترا مارسينكو مشوارها بمواجهة السلوفاكية فيكتوريا هرونكوفا، المتوّجة قبل يومين بلقب بطولة الفجيرة الدولية للتنس.
وكانت منافسات الدور التمهيدي انطلقت بالفعل اليوم، لتحديد اللاعبات المتأهلات إلى الدور الرئيسي.
وأكد خلف أحمد الحبتور أن البطولة أصبحت محطة بارزة في تنس السيدات وعلى صعيد رياضة المرأة بشكل عام، عبر مساهمتها في دعم المواهب وتمكين اللاعبات.
وأوضح أن البطولة، التي تمتد مسيرتها لأكثر من ربع قرن، باتت تمثل جسراً للوصول إلى العالمية، مشيداً باستمرار تطورها ونجاحاتها المتعددة.

الإمارات
دبي
التنس
الحبتور
جميرا
