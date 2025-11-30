مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على كريستال بالاس في «البريميرليج»



لندن (د ب أ)



قلب مانشستر يونايتد تأخره بهدف أمام مضيفه كريستال بالاس إلى فوز مثير 2-1، في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم جون فيليب ماتيتا بهدف لكريستال بالاس في الدقيقة 36 من ضربة جزاء، لكن مانشستر استعاد اتزانه في الشوط الثاني ورد بهدفين حملا توقيع جوشوا زيركزي في الدقيقة 54، وماسون ماونت في الدقيقة 63.

ورفع مانشستر رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 20 نقطة في المركز السابع.

وشهدت المباراة أحداثاً متلاحقة ومستوى مرتفعاً من الندية منذ الدقائق الأولى، حيث تبادل الفريقان الفرص في بداية مثيرة على غير المعتاد في المباريات المبكرة.

وضغط أصحاب الأرض مبكراً، إذ أضاع جون فيليب ماتيتا أكثر من فرصة مؤكدة، بعد أن انطلق خلف الدفاع ووجد فرصة للتسديد، لكنه لم ينجح في استغلالها بالشكل الأمثل. وفي المقابل، كاد كاسيميرو أن يمنح التقدم لمانشستر يونايتد إثر تمريرة متقنة من برونو فيرنانديز، إلا أن محاولته مرت بجوار القائم رغم سهولة وضعية إنهائها.

تعددت المحاولات بين الطرفين مع وجود مساحات كبيرة في وسط الملعب، إلى جانب تمريرات غير دقيقة زادت من سرعة الإيقاع وإثارة الهجمات.

كما تألق حارس كريستال بالاس دين هندرسون في أكثر من مناسبة، أبرزها تصديه لمحاولة خطيرة من كاسيميرو، كما لاحت لكريستال فرصة، حين تدخل دفاع مانشستر لإبعاد هجمة قادها دايشي كامادا بعد انطلاقة سريعة من إسماعيلا سار.

ووسط هذا الضغط المتبادل، حصل كريستال بالاس على ركلة جزاء بعدما تدخل ليني يورو على ماتيتا داخل منطقة الجزاء، حيث سدد المهاجم الفرنسي الركلة الأولى بنجاح، لكن الحكم ألغى الهدف بعد تدخل تقنية الفيديو التي أكدت لمسة مزدوجة على الكرة، ليعاد تنفيذها مرة أخرى، وفي المحاولة الثانية، حافظ ماتيتا على هدوئه وسدد الكرة بنجاح ليضع فريقه في المقدمة.

ويعيش ماتيتا فترة تهديفية مميزة جعلته ضمن أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في الدوري منذ وصول المدرب أوليفر جلاسنر.

اتسمت نهاية الشوط الأول بمحاولات إضافية من أصحاب الأرض لمضاعفة النتيجة، بينما حاول مانشستر يونايتد العودة، لكن دون فعالية كبيرة، قبل أن ينطلق الشوط الثاني دون تغييرات في تشكيل الفريقين.

وظهر مانشستر بصورة باهتة في الدقائق الأولى، بينما ظل كريستال بالاس الطرف الأكثر تنظيماً، إلى أن جاءت لحظة مفاجئة من الهولندي جوشوا زيركزي الذي لم يقدم الكثير في المباراة، قبل أن ينجح في تسجيل هدف التعادل من زاوية ضيقة للغاية، الهدف أعاد الحياة لمانشستر يونايتد ومنح الفريق دفعة معنوية واضحة.

بعد الهدف، ارتبك دفاع كريستال بالاس وظهرت علامات الغضب الشديد على وجه جلاسنر بسبب الأخطاء الدفاعية المتكررة.

ولم يمهل يونايتد منافسه وقتا طويلا قبل أن يقلب النتيجة، إذ حصل الفريق على ركلة حرة نفذها فيرنانديز بلمسة خفيفة إلى ماسون ماونت الذي سدد كرة زاحفة مرت تحت أقدام لاعبي الحائط الدفاعي وسكنت شباك هندرسون. بهذا الهدف، واصل برونو فيرنانديز تعزيز أرقامه، إذ بات يمتلك عدداً كبيراً من التمريرات الحاسمة مع يونايتد يتفوق بها على أسماء تاريخية.

أما ماونت فاحتفل بعودته للتشكيلة الأساسية بأفضل طريقة ممكنة عبر تسجيل هدف الفوز.

حاول كريستال بالاس العودة للمباراة في الدقائق الأخيرة، لكن التماسك الدفاعي ليونايتد، إلى جانب قلة التركيز لدى أصحاب الأرض، سمحا للضيوف بالحفاظ على النتيجة حتى النهاية. ليخرج مانشستر يونايتد بفوز ثمين خارج أرضه، ويصعد إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، في مباراة قدم فيها شوطاً ثانياً مختلفاً تماماً عن أدائه في الشوط الأول، بينما ترك كريستال بالاس الملعب وسط غضب مدربه من سوء التنظيم الدفاعي في لحظات حاسمة، ليتجمد رصيد الفريق عند 20 نقطة في المركز السابع.