روسيا تتصدر بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو

روسيا تتصدر بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو
30 نوفمبر 2025 19:07

 
أبوظبي (الاتحاد)


اختتمت بصالة مبادلة أرينا بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو الكبرى، التي أقيمت برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، بمشاركة 373 لاعباً ولاعبة من أبطال النخبة يمثلون 52 دولة، وحضر الختام معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، ومحمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وماريوس فايزر، رئيس الاتحاد الدولي.

 

وتُوج منتخب روسيا باللقب البطولة برصيد ذهبيتين و3 فضيات، فيما احتل منتخبنا المركز الأول عربياً، بعد حصول محمد يزبيك على برونزية وزن تحت 73 كجم، فضلاً عن عدد كبير من النقاط التي تضاف إلى رصيده في سباق التأهل إلى دورة ألعاب الأولمبية «لوس أنجلوس 2028»، وتضعه في مقدمة المنتخبات العربية أيضاً.
من ناحية أخرى، يعقد مجلس إدارة الاتحاد الدولي اجتماعه يوم الاثنين، بفندق شانجريلا في أبوظبي، برئاسة ماريوس فايزر، وحضور جميع الأعضاء الذين تابعوا ختام بطولة أبوظبي جراند سلام بصالة مبادلة أرينا في أبوظبي.
وقال الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي، إن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة، ويضع تصوراً شاملاً للموسم الجديد 2026-2027، بعد تقييم الموسم المنصرم الذي شهد العديد من الإيجابيات الفنية والمجتمعية لأسرة الجودو في العالم.
يذكر أن بطولة أبوظبي جراند سلام المقبلة تقام من 29 إلى 31 أكتوبر 2026، وتتزامن مع احتفالات الاتحاد الدولي بيوم الجودو العالمي المحدد 28 أكتوبر من كل عام. وقدمت بطولة أبوظبي التي يشرف عليها الدكتور ناصر التميمي، العديد من الكوادر الإماراتية في مختلف الجوانب، من بينهم مشاركة الحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي، رئيس لجنة الحكام، ضمن طاقم حكام البطولة، كما أشرف عضو مجلس الإدارة لاعب الجودو السابق سلطان الكتبي مديراً للفعاليات، ويشاركه اللاعب المخضرم خليفة القبيسي، مدير الفعاليات المساعد.

