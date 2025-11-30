لاوتارو يعيد الإنتر إلى «السكة الصحيحة»



روما (أ ف ب)



أعاد المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز فريقه الإنتر إلى السكة الصحيحة، بقيادته إلى الفوز على مضيفه بيزا بصعوبة 2-0، في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ودخل فريق المدرب الروماني كريستيان كيفو اللقاء على خلفية هزيمة في المرحلة الماضية أمام جاره اللدود ميلان 0-1، ثم أمام أتلتيكو مدريد الإسباني الذي ألحق به الخسارة الأولى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (1-2) بعد أربعة انتصارات متتالية.

لكن بفضل لاوتارو الذي سجل الهدفين في الشوط الثاني، رافعاً رصيده إلى 6 أهداف في الدوري هذا الموسم، و10 أهداف في المسابقات كافة، عاد الإنتر إلى الانتصارات وبات خلف جاره ميلان المتصدر بفارق نقطة، وعلى المسافة ذاتها من المتصدر السابق روما (27 نقطة أيضاً) الذي يتواجه في قمة المرحلة مع ضيفه نابولي حامل اللقب (25 نقطة).

ورغم سيطرته وأفضليته الميدانية، عجز الإنتر عن الوصول إلى شباك بيزا في مواجهته الأولى على الإطلاق مع مضيفه منذ أن فاز عليه 1-0 في الثالث من مارس 1991 في الدوري سجله نيكولا بيرتي، حتى نهاية الشوط الأول.

وواصل الإنتر معاناته أمام منطقة جزاء الفريق الذي لم يخسر أمامه منذ 1987 في الدوري أيضاً (1-2)، في الشوط الثاني حتى جاء الفرج في الدقيقة 69 عبر لاوتارو الذي وصلته الكرة من الجهة اليسرى، إثر هجمة مرتدة بتمريرة عرضية من فرانتشيسكو بيو إيسبوزيتو تلقفها مباشرة في الشباك.

وحسم الأرجنتيني النقاط الثلاث حين وصلته الكرة عند القائم البعيد بعرضية لنيكولا باريلا من الجهة اليمنى، إثر ركلة ركنية، فحولها مباشرة في الشباك من مسافة قريبة (83).

وفرط تورينو بفرصة إنقاذ نقطة وتجنب الهزيمة أمام مضيفه ليتشي 1-2، بعدما أهدر ركلة جزاء في الوقت بدلاً من ضائع عبر الألباني كريستيان أسلاني (1+90)، في لقاء تقدم خلاله صاحب الأرض بهدفين في طريقه لانتصاره الثالث للموسم، فيما مني الضيوف بهزيمتهم الخامسة وتجمد رصيدهم عند 14 نقطة.