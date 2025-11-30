ليفربول يخرج من الدوامة في غياب صلاح!

لندن (د ب أ)



وضع ليفربول حداً لسلسلة هزائمه التي استمرت في مبارياته الثلاث الأخيرة بمختلف المسابقات، وحقق انتصاراً ثميناً 2- صفر على مضيفه وستهام يونايتد، في المرحلة الثالثة عشرة للمسابقة. وافتتح السويدي ألكسندر إيزاك التسجيل لليفربول في الدقيقة 60، قبل أن يضيف زميله الهولندي كودي جاكبو الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، مستغلاً النقص العددي في صفوف وستهام، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه لوكاس باكيتا في الدقيقة 84، لحصوله على الإنذار الثاني.

وقرر أرني سلوت، مدرب ليفربول، استبعاد النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف الفريق، عن التشكيلة الأساسية للضيوف في خطوة مفاجئة من المدرب الهولندي.

وربما جاء قرار سلوت رضوخاً لمطالبة العديد من المتابعين، استبعاد قائد منتخب «الفراعنة»، الذي قاد ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي الذي شهد تتويجه بجائزتي أفضل هداف وأفضل صانع ألعاب في المسابقة العريقة، بعد تراجع مستواه هذا الموسم.

واعتمد سلوت في خط الهجوم على ألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتز وكودي جاكبو في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن الأولمبي، قبل أن يدفع بالفرنسي هوجو إيكيتيكي بدلاً من إيزاك في الشوط الثاني، بينما بقي صلاح على مقاعد البدلاء.

ودخل ليفربول، الذي خسر أمام مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست في مباراتيه الأخيرتين بالدوري الإنجليزي وأمام أيندهوفن الهولندي بدوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي، المباراة بعدما تلقى 9 هزائم في مبارياته الـ12 الأخيرة بمختلف المسابقات، علماً بأنه تكبد 7 هزائم خلال لقاءاته الستة الأخيرة في الدوري الإنجليزي.

وكان تراجع مستوى صلاح سمة من سمات تلك السلسلة، حيث فشل في التسجيل في آخر أربع مباريات، علماً بأنه أحرز 4 أهداف فقط بالدوري طوال الموسم.

وبدأت المباراة بهجوم من جانب ليفربول، الذي أضاع فرصة للتقدم مبكرا في النتيجة عن طريق إيزاك، الذي أطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة، لكن الكرة مرت بجوار المرمى.

وكاد فيرجيل فان دايك أن يفتتح التسجيل لليفربول في الدقيقة 17، حينما تابع ركلة ركنية نفذت عرضية، ليسدد ضربة رأس، لكن الكرة ذهبت إلى ركلة مرمى، أعقبها فرصة محققة أهدرها إيزاك في الدقيقة 21، حينما أرسل جو جوميز تمريرة عرضية من الطرف الأيمن قابلها كودي جاكبو بتمريرة عرضية بالرأس من الجانب الأيسر، ليسدد المهاجم السويدي وهو بمواجهة المرمى مباشرة، لكن الكرة ذهبت في منتصف المرمى، ليمسكها ألفونس أريولا، حارس مرمى وستهام.

وتابع أليكسيس ماك أليستر تمريرة عرضية أبعدها دفاع وستهام بطريقة خاطئة، لتصل الكرة للنجم الأرجنتيني، الذي سدد من خارج المنطقة في الدقيقة 29، غير أن أريولا كان لها بالمرصاد، وأضاع فلوريان فيرتز فرصة أخرى لليفربول في الدقيقة 39، حيث تسلم جاكبو تمريرة أمامية، ليرسل الكرة للاعب الألماني، المنطلق من الخلف دون رقابة، لكنه سدد الكرة ضعيفة في يد أريولا.

واصل ليفربول أدائه الهجومي، ومن هجمة منظمة في الدقيقة 42، شهدت سلسلة من التمريرات المتقنة، وصلت الكرة إلى جو جوميز، الذي مرر كرة عرضية، لكن أريولا أبعدها في الوقت المناسب عن المنطقة الخطرة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

حافظ ليفربول على نشاطه الهجومي مع انطلاق الشوط الثاني، حيث سدد جاكبو من خارج المنطقة في الدقيقة 49، ذهبت بعيدة تماماً عن المرمى، قبل أن ينظم وستهام صفوفه، ويمتلك الكرة في أغلب الفترات، وسدد لوكاس باكيتا من خارج المنطقة في الدقيقة 59، مرت بجانب القائم الأيسر.

ولم تمر سوى دقيقة واحدة، حتى افتتح إيزاك التسجيل لليفربول، حيث أرسل فيرتز تمريرة بينية إلى جاكبو، الذي مرر كرة عرضية زاحفة، قابلها نجم منتخب السويد بتسديدة مباشرة، واضعاً الكرة على يمين أريولا وتعانق الشباك.

حاول وستهام إدراك التعادل سريعاً، وشن أكثر من هجمة على مرمى ليفربول، لكنها افتقدت للفعالية المطلوبة، قبل أن تتضاعف معاناته، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه لوكاس باكيتا في الدقيقة 84 لحصوله على الإنذار الثاني.

ورغم ذلك، أضاع جارود بوين فرصة مؤكدة للتسجيل لمصلحة وستهام في الدقيقة 87، بعدما سدد كرة مباغتة من داخل المنطقة، أخطأت المرمى، ليأتي العقاب سريعاً من جانب جاكبو، الذي أضاف الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع.

وتلقى جاكبو تمريرة بينية من جو جوميز، ليجد نفسه منفردا بأريولا، ويهيئ الكرة لنفسه، دون مضايقة من أحد، قبل أن يسددها داخل الشباك، أثناء خروج حارس وستهام لملاقاته، ليطلق بعدها حكم اللقاء صافرة النهاية، معلناً فوز ليفربول على الفريق الملقب بـ(المطارق) بثنائية نظيفة.