الرياضة

فياريال يطارد برشلونة وريال مدريد بـ «فوز مجنون»!

فياريال يطارد برشلونة وريال مدريد بـ «فوز مجنون»!
30 نوفمبر 2025 21:15

 
مدريد (أ ف ب)

أهدى كارلوس موليرو فريقه فياريال فوزاً مجنوناً على حساب مضيفه ريال سوسيداد 3-2 في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وبالتالي واصل عروضه القوية بانتصاره الخامس توالياً، وتضييق الخناق على برشلونة وريال مدريد.
وتقدم فريق «الغواصات الصفراء» بهدفين لأيوسي بيريز (31) وموليرو (57)، ورد ريال سوسيداد بهدفين لكارلوس سولر (60) واندير بارينيتشيا (87)، قبل أن يخطف موليرو هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
وهذا الفوز الخامس توالياً لفياريال والعاشر هذا الموسم فارتقى إلى المركز الثاني مؤقتاً برصيد 32 نقطة بفارق الأهداف أمام ريال مدريد الذي يحل ضيفاً على جيرونا، وبفارق نقطتين خلف برشلونة حامل اللقب والذي انتزع الصدارة من النادي الملكي بفوزه على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 3-1 في افتتاح المرحلة، فيما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 16 نقطة في المركز التاسع.
وافتتح بيريز التسجيل بعد متابعته من مسافة قريبة عرضية لألفونسو بيدراسا (31).
وعزز الضيوف تقدمهم عبر موليرو بعدما هيأ له بيريز الكرة بكعب قدمه قبل أن يسددها قوية من خارج المنطقة داخل المرمى (57).
وقلص سوسيداد النتيجة بعد ثلاث دقائق بتسديدة رائعة لسولر من خارج المنطقة (60)، وأدرك بارينيتشيا التعادل من ركلة حرة رائعة في الزاوية البعيدة لمرمى فياريال (87).
ونجح فياريال في اقتناص فوز مثير في اللحظات الأخيرة من المباراة بعد ركلة ركنية أحدثت دربكة في منطقة سوسيداد حيث وصلت الكرة إلى موليرو الذي سددها بقوة من مشارف المنطقة هزت شباك أصحاب الأرض (90+5).

