الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حسم لقب «الفورمولا-1» يتأجل إلى «جائزة أبوظبي»

حسم لقب «الفورمولا-1» يتأجل إلى «جائزة أبوظبي»
30 نوفمبر 2025 21:52

 
لوسيل (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
حمدان بن زايد: سطروا أسمى معاني الانتماء


أُرجِئ حسم لقب بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» إلى الجولة الختامية في أبوظبي، بفوز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بجائزة قطر الكبرى أمام سائق ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري، فيما حل زميل الأخير متصدر الترتيب البريطاني لاندو نوريس رابعاً.
ودخل نوريس الجولة الثالثة والعشرين قبل الأخيرة بإمكانية حسم اللقب، في حال إحرازه المركز الأول بغض النظر عن نتيجتي زميله بياستري وبطل الأعوام الأربعة الماضية فيرستابن، لكن الانتصار كان من نصيب الأخير الذي يخوض سباق أبوظبي الأحد المقبل، وهو على بعد 12 نقطة من البريطاني.
وستحبس الأنفاس الأحد المقبل في حلبة مرسى ياس، لأن أيا من الثلاثي نوريس وفيرستابن وبياستري الذي انطلق من المركز الأول أمام زميله، قادر على حسم اللقب الذي سيكون الأول لماكلارين على صعيد السائقين منذ 2008، حين أحرزه سائق فيراري الحالي البريطاني لويس هاميلتون.
وبحلوله رابعا في اللفة الأخيرة بعد تجاوزه سائق مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي، رفع نوريس رصيده إلى 408 نقاط في الصدارة بفارق 12 أمام وصيفه الجديد فيرستابن و16 أمام زميله بياستري.
ودفع نوريس وبياستري ثمن قرارهما بعدم استبدال إطارات سيارتيهما لدى دخول سيارة الأمان في اللفة السابعة نتيجة حادث تعرض له سائق ساوبر الألماني نيكو هولكنبرج، والبقاء على الحلبة، خلافاً لجميع السائقين الآخرين وعلى رأسهم فيرستابن الذي حقق في النهاية فوزه الثاني توالياً والسابع هذا الموسم بعد سباق أكمل سائق وليامس الإسباني كارلوس ساينز منصة تتويجه بحلوله ثالثاً.

 

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
قطر
الإمارات
أبوظبي
ماكس فيرستابين
أوسكار بياستري
لاندو نوريس
آخر الأخبار
طفل يقف على أنقاض منزل مدمر في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. تحذيرات من انهيار الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود
اليوم 02:46
سودانيون يستعدون للسفر جنوباً إلى أدري على الحدود التشادية هرباً من الصراع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
اليوم 02:46
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في المنامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
اليوم 02:46
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
اليوم 02:46
طفل فلسطيني ووالده يبكيان بعد فقدان أحد أقاربهما جراء قصف إسرائيلي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حصيلة قتلى الحرب في غزة تتجاوز 70 ألفاً
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©