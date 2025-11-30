مدرب ليفربول يكشف سر استبعاد صلاح!



لندن (د ب أ)



أثنى أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، على فوز فريقه الثمين على مضيفه وستهام يونايتد، في المرحلة الـ13 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مشيراً في الوقت نفسه إلى سبب استبعاد النجم الدولي المصري محمد صلاح عن اللقاء.

ووضع ليفربول حداً لسلسلة هزائمه التي استمرت في مبارياته الثلاث الأخيرة بمختلف المسابقات، وحقق انتصاراً ثميناً 2 - صفر على وستهام يونايتد،، في المرحلة الرابعة عشر للمسابقة.

وافتتح السويدي ألكسندر إيزاك التسجيل لليفربول في الدقيقة 60، قبل أن يضيف زميله الهولندي كودي جاكبو الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، مستغلاً النقص العددي في صفوف وستهام، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه لوكاس باكيتا في الدقيقة 84، لحصوله على الإنذار الثاني.

وقرر سلوت استبعاد صلاح، هداف الفريق، عن التشكيلة الأساسية للضيوف في خطوة مفاجئة من المدرب الهولندي.

وربما جاء قرار سلوت رضوخاً لمطالبة العديد من المتابعين، استبعاد قائد منتخب الفراعنة، الذي قاد ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي الذي شهد تتويجه بجائزتي أفضل هداف وأفضل صانع ألعاب في المسابقة العريقة، بعد تراجع مستواه هذا الموسم.

واعتمد سلوت في خط الهجوم على ألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتز وكودي جاكبو في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن الأولمبي، قبل أن يدفع بالفرنسي هوجو إيكيتيكي بدلاً من إيزاك في الشوط الثاني، بينما بقي صلاح على مقاعد البدلاء.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تصريحات سلوت عقب اللقاء، حيث قال: «كان الفوز هو ما كنا نحتاجه بشكل أساسي، وحافظنا على نظافة شباكنا أيضاً، وهو أمر مفيد دائماً».

وتابع «لم نقدم أي شيء للفريق الآخر هدية كما فعلنا مرات عديدة هذا الموسم، لم يصنع الفريق الآخر أي فرصة تذكر، إلا في الدقيقة الأخيرة عن طريق جارود بوين». أوضح المدرب الهولندي «وستهام جعل المباراة صعبة علينا، لكننا قدمنا أداءً دفاعياً رائعاً، لحسن الحظ، لم تتح لهم سوى فرصة واحدة محققة للتسجيل».

وتحدث سلوت عن ألكسندر إيزاك، الذي أحرز هدفه الأول مع ليفربول بالدوري الإنجليزي منذ انتقاله للفريق الأحمر، حيث قال «إنه مهاجم من الطراز الرفيع، كانت هذه اللمسة الأخيرة رائعة، أبقيته في الملعب لفترة كافية ليسجل هدفاً للفريق ولنفسه».

وفيما يتعلق باستبعاد محمد صلاح، قال سلوت «نلعب العديد من المباريات، في غضون 10 أيام، لعبنا أربع مباريات، هؤلاء اللاعبون يتمتعون بجودة عالية، كان محمد صلاح مهماً جداً للنادي وسيظل كذلك، لذا دعونا نرى ما سيحدث يوم الأربعاء ضد سندرلاند».

ودخل ليفربول، الذي خسر أمام مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست بالدوري الإنجليزي وأمام أيندهوفن الهولندي بدوري أبطال أوروبا، المباراة بعدما تلقى 9 هزائم في مبارياته الـ12 الأخيرة بمختلف المسابقات، علماً بأنه تكبد 7 هزائم خلال لقاءاته الستة الأخيرة في الدوري الإنجليزي.

وكان تراجع مستوى صلاح سمة من سمات تلك السلسلة، حيث فشل في التسجيل في آخر أربع مباريات، علماً بأنه أحرز 4 أهداف فقط بالدوري طوال الموسم.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق فوزه السابع في البطولة هذا الموسم مقابل 6 هزائم، إلى 21 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد وستهام عند 11 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع).