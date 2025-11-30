الجزيرة والوحدة يكملان عقد نصف نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»



معتصم عبدالله (دبي)



أكمل الجزيرة والوحدة عقد «المربع الذهبي» لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعدما تخطى «فخر أبوظبي» عقبة مضيفه الوصل 2-1 على استاد زعبيل، بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب، فيما تأهل الوحدة على حساب خورفكان بالفوز 2-1 على استاد صقر بن محمد القاسمي، بعد التعادل 2-2 ذهاباً.

ويشهد ذهاب نصف النهائي المقرر 5 ديسمبر، مواجهتي النصر والعين على استاد آل مكتوم، والجزيرة والوحدة على استاد محمد بن زايد، فيما تقام مباراتا الإياب 13 ديسمبر، وصولاً إلى النهائي الذي يجرى من مباراة واحدة على أرض محايدة تحددها الإدارة التنفيذية لرابطة المحترفين.

وحسم الوحدة تأهله إلى نصف النهائي العاشر في تاريخه، بالفوز على خورفكان 2-1، وتقدم أصحاب الأرض بهدف لورينسي دو في الدقيقة 17، قبل أن يقلب الوحدة النتيجة بهدفي إبراهيما ديارا في الدقيقتين 82 و93، وشهد اللقاء الذي أداره الحكم يحيى الملا طرد الأرجنتيني بيدرو بافلوف مدافع خورفكان في الدقيقة 63.

وعلى استاد زعبيل في دبي، افتتح البرتغالي بيدرو ماليرو التسجيل للوصل من ضربة جزاء احتسبها الحكم الروماني ستيفان كوفاكس في الدقيقة 10، قبل أن يعادل فينيسيوس ميلو النتيجة للجزيرة بتسديدة قوية باليسرى في الدقيقة 12، وفي اللحظات الأخيرة، خطف الصربي «البديل» نيكولا فوكيتش هدف الفوز في الدقيقة 97، مانحاً الجزيرة بطاقة التأهل إلى نصف النهائي

