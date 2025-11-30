إيزاك سعيد بأول أهدافه بقميص ليفربول في «البريميرليج»



لندن (د ب أ)



أبدى أليكسندر إيزاك، مهاجم فريق ليفربول، سعادته بفوز فريقه الثمين 2 - صفر على مضيفه وستهام يونايتد، اليوم الأحد، في المرحلة الـ13 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مطالباً فريقه بضرورة اغتنام هذا الانتصار للمضي قدماً في البطولة، التي يحمل الفريق الأحمر لقبها.

وافتتح إيزاك التسجيل لليفربول في الدقيقة 60، مسجلاً هدفه الأول في مسيرته مع الفريق ببطولة الدوري الإنجليزي، بعدما انتقل لأبناء قلعة «أنفيلد» في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من نيوكاسل يونايتد، في صفقة قياسية، قبل أن يضيف زميله الهولندي كودي جاكبو الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، مستغلاً النقص العددي في صفوف وستهام، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه لوكاس باكيتا في الدقيقة 84، لحصوله على الإنذار الثاني.

وصرح إيزاك لشبكة «سكاي سبورتس» عقب المباراة، التي أقيمت في الملعب الأولمبي بالعاصمة البريطانية لندن «كنا نعرف أن العودة إلى سكة الانتصارات ستكون صعبة بعد أدائنا الأخير، سعيد بفوزنا وسعيد بتسجيلنا الأهداف أيضاً».

وتحدث اللاعب السويدي عن الشوط الأول قائلاً «عندما يمر الفريق بأوقات عصيبة، يصبح الأمر متعلقاً بالقتال، لقد قدم اللاعبون أداءً رائعاً».

وعن تسجيله هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، أوضح إيزاك «أدرك أن الأمر استغرق وقتاً طويلاً، وأحاول استعادة أفضل مستوياتي، ما زلت في الطريق، لكنني سعيد بتسجيل هذا الهدف».

وأشار لاعب ليفربول في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) «أفضل شعور اليوم هو فوزنا بالمباراة، وهذه أفضل طريقة لبث روح إيجابية في الفريق، ولكن بالطبع أنا مهاجم، لذا فإن تسجيل الأهداف سيفيدني دائماً».

واختتم إيزاك تصريحاته قائلاً «يتعين علينا أن نستغل هذا الفوز بشكل جيد، ولكن ينبغي علينا أيضاً أن نكون متواضعين. يجب أن نحافظ على تركيزنا ونواصل العمل الجاد للحفاظ على هذا الزخم».