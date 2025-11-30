الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أموريم: «تفاصيل صغيرة» وراء فوز مانشستر يونايتد في معقل كريستال بالاس!

أموريم: «تفاصيل صغيرة» وراء فوز مانشستر يونايتد في معقل كريستال بالاس!
30 نوفمبر 2025 22:51

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
تشيلسي وأرسنال.. «الديربي الخاسر»!
إيزاك سعيد بأول أهدافه بقميص ليفربول في «البريميرليج»


أشاد روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، بلاعبيه بعد الفوز على كريستال بالاس بنتيجة 2-1، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
صرح أموريم عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب اللقاء «تفاصيل صغيرة ساعدتنا على الفوز، كنا أسرع وأكثر شراسة في الشوط الثاني، ولاحظنا أن كريستال بالاس يعاني بدنياً في أواخر الشوط الأول، وكنت أعرف أن معاناة المنافس ستزيد إذا سجلنا هدفاً».
وأضاف المدرب البرتغالي «واصلنا السيطرة واستحوذنا في نصف ملعب المنافس، لكن كان يجب أن نتعامل بحذر أكبر في الشوط الأول».
وبسؤاله حول ما إذا كان التسجيل سيعزز ثقة جوشوا زيركزي، رد مدرب مانشستر يونايتد «تسجيل الأهداف مهم، لأنه يعزز ثقة أي لاعب بنفسه، ولكن جوشوا تحسن أيضاً على مستوى الاحتفاظ بالكرة، وهذا عامل مهم، لأنه سينعكس بالإيجاب على أدائنا، يجب أن يواصل بهذا المستوى في التدريب».
وتابع «زيركزي وماسون ماونت لاعبان مميزان، ويبذلان جهداً كبيراً، أنا سعيد بهما، ولكن لدينا العديد من اللاعبين القادرين على تسجيل الأهداف».
وأشاد روبن أموريم بالتماسك الدفاعي لفريقه، موضحاً «لم ندافع بالقرب من منطقة جزائنا، وفي الشوط الثاني نجحنا في استغلال إرهاق المنافس».
وبشأن التواجد بين أول ستة في جدول الترتيب، ختم أموريم تصريحاته «أركز فقط في الفترة الحالية على تقييم الفريق، لأننا نحتاج للتطور وتنويع الهجمات».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
كريستال بالاس
روبن أموريم
آخر الأخبار
طفل يقف على أنقاض منزل مدمر في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. تحذيرات من انهيار الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود
اليوم 02:46
سودانيون يستعدون للسفر جنوباً إلى أدري على الحدود التشادية هرباً من الصراع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
اليوم 02:46
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في المنامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
اليوم 02:46
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
اليوم 02:46
طفل فلسطيني ووالده يبكيان بعد فقدان أحد أقاربهما جراء قصف إسرائيلي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حصيلة قتلى الحرب في غزة تتجاوز 70 ألفاً
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©