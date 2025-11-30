أموريم: «تفاصيل صغيرة» وراء فوز مانشستر يونايتد في معقل كريستال بالاس!



لندن (د ب أ)



أشاد روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، بلاعبيه بعد الفوز على كريستال بالاس بنتيجة 2-1، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

صرح أموريم عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب اللقاء «تفاصيل صغيرة ساعدتنا على الفوز، كنا أسرع وأكثر شراسة في الشوط الثاني، ولاحظنا أن كريستال بالاس يعاني بدنياً في أواخر الشوط الأول، وكنت أعرف أن معاناة المنافس ستزيد إذا سجلنا هدفاً».

وأضاف المدرب البرتغالي «واصلنا السيطرة واستحوذنا في نصف ملعب المنافس، لكن كان يجب أن نتعامل بحذر أكبر في الشوط الأول».

وبسؤاله حول ما إذا كان التسجيل سيعزز ثقة جوشوا زيركزي، رد مدرب مانشستر يونايتد «تسجيل الأهداف مهم، لأنه يعزز ثقة أي لاعب بنفسه، ولكن جوشوا تحسن أيضاً على مستوى الاحتفاظ بالكرة، وهذا عامل مهم، لأنه سينعكس بالإيجاب على أدائنا، يجب أن يواصل بهذا المستوى في التدريب».

وتابع «زيركزي وماسون ماونت لاعبان مميزان، ويبذلان جهداً كبيراً، أنا سعيد بهما، ولكن لدينا العديد من اللاعبين القادرين على تسجيل الأهداف».

وأشاد روبن أموريم بالتماسك الدفاعي لفريقه، موضحاً «لم ندافع بالقرب من منطقة جزائنا، وفي الشوط الثاني نجحنا في استغلال إرهاق المنافس».

وبشأن التواجد بين أول ستة في جدول الترتيب، ختم أموريم تصريحاته «أركز فقط في الفترة الحالية على تقييم الفريق، لأننا نحتاج للتطور وتنويع الهجمات».