الرياضة

الإمارات تحرز ذهبيتين وبرونزية في نهائي المجموعة الإقليمية السابعة لقفز الحواجز

30 نوفمبر 2025 23:11

 
الدوحة (وام)

الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
حمدان بن زايد: سطروا أسمى معاني الانتماء


تُوج فرسان الإمارات بذهبيتي الفردي في فئتي الأطفال والشباب، وبرونزية الناشئين لقفز الحواجز في نهائي المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية للفئات العمرية، خلال المنافسات التي اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة.
وأضاف فرسان الإمارات إنجازاً جديداً في البطولة، بعد الفوز بذهبيتي الفرق لفئتي الناشئين والشباب، بعد مستويات فنية متميزة في فعاليات البطولة، وسط أجواء المنافسات القوية من فرسان الدول المشاركة.
وحقق عبدالله الكربي المركز الأول في فئة الشباب، بينما حصد سيف الكربي المركز السادس في الفئة نفسها، وشهدت منافسات الأطفال فوز خالد المهيري بالمركز الأول، وأحرز محمد الغرير برونزية فئة الناشئين، وجاء مبخوت الكربي رابعاً، وعلياء المهيري في المركز الخامس.
وأكد الدكتور غانم محمد الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، أن فرسان دولة الإمارات أهدوا الدولة إنجازاً غالياً في أجواء الاحتفالات بعيد الاتحاد، وأثبتوا مجدداً ريادة دولة الإمارات العالمية في رياضات الفروسية المختلفة، بقدراتهم العالية، وإمكاناتهم المتميزة، وقدم التهنئة لجميع المشاركين في بطولتي الفرق والفردي على رفع علم الدول في منصة التتويج.
وأشار الهاجري إلى أن الإنجاز الثاني في البطولة، بعد ذهبيتي الفرق يؤكد أفضل مؤشرات التطور، لاسيما أن أبطال الإمارات في رياضة قفز الحواجز سجلوا حضورهم المشرف في كبرى البطولات الأولمبية والعالمية، موضحاً أن اتحاد الفروسية اضطلع بخطط محورية ونوعية لإعداد الفرسان، بالتعاون مع الأندية ومراكز تدريب الفروسية، وتنظيم البطولات المتنوعة خلال السنوات الماضية، والتي كان لها أثرها الملموس في تفوق الفرسان ووصولهم إلى هذه المراحل المتقدمة.
 

الإمارات
فرسان الإمارات
قفز الحواجز
الدوحة
قطر
