«الهدة» تحصد ناموس الحول و«الظبي» أول الزمول

أبوظبي (الاتحاد)



أقيمت، أمس، فعاليات جائزة زايد الكبرى للهجن 2025، مع تحديات الكبار بمنافسات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، لمسافة 6 كلم في ميدان الوثبة للهجن بأبوظبي.

أقيمت منافسات فئة الحول والزمول على مدار 22 شوطاً، منها 10 أشواط في الفترة الصباحية، و12 في الفترة المسائية.

وكسبت«الهدة» لمانع علي بن حماد الشامسي أول أشواط الفترة المسائية وقطعت مسافة الشوط في 9:08:24 دقيقة، بينما حلقت «الظبي» لمحمد هلال حربي الخييلي بلقب الشوط الثاني بزمن 9:08:75 دقيقة.

وأهدى «الظبي» سالم حمد سليم العويسي ناموس الشوط الثالث، بعد أن قطع مسافة الشوط في 9:13:12 دقيقة، بينما تألق شعار منصور بن سعد بن قذلة الأحبابي في الشوط الرابع عبر «فريح الذي نجح في التفوق على منافسيه، وأنهى الشوط في 9:17:42 دقيقة.

وأسفرت بقية الأشواط الـ12 عن فوز «رحاب» لسعيد جابر عبدالله محمد، و«النصيبا» لنفس المالك السابق، و«مهرة» لماجد سالمين كردوس العامري، و«زاهي» لفهد حصين بن فهد النعيمي، و«مرعوشة» لسعيد جابر عبدالله محمد، و«القاهرة» لحميد سعيد عامر النيادي، و«الفائزة» لخليفة سلطان بالرشيد السويدي، و«النايفة» لعلي لاحج الحلامي.

شهدت الفترة الصباحية إقامة 10 أشواط في منافسات الحول والزمول، لمسافة 6 كيلومترات، وتصدرت «تصحيح» لسعيد سالم بن حمد العويسي، الشوط الأول للحول، ووصلت إلى خط النهاية في 9:12:3 دقيقة، فيما كسبت «عنيدة» لمانع علي محمد بن حماد الشامسي، المركز الأول في ثاني الأشواط، بعد أن أكملت المسافة في 9:17:50 دقيقة.

وطار «طوفان» لنايل راشد بن سيف النايلي الشامسي بناموس الشوط الثالث، بعد أن تفوق على منافسيه في شوط الزمول وحل أولاً بزمن 9:08:33 دقيقة «أفضل توقيت»، وكسب «مبشر» لسعيد راشد بن خليفة المسماري، منافسات الشوط الرابع للزمول، بزمن 9:28:07 دقيقة.

وفازت «ندى» لفرج علي بن حمودة الظاهري، بمنافسات الشوط الخامس للحول، زمن 9:16:35 دقيقة، وحلقت «العزرة» لمحمد سالم بالحوته العامري، بناموس الشوط السادس، بتوقيت 9:18:17 دقيقة، وقبض «كفو» لمحمد مبارك بن محمد الكتبي، على المركز الأول في منافسيه الشوط السابع، بزمن 9:27:78 دقيقة، واستطاع «متوج» لسيف أحمد بالخزع العامري، تحقيق المركز الأول في الشوط الثامن، بزمن 9:22: 28 دقيقة، وحاز «شواهين» لسالم محمد بالشرقي العفاري ناموس الشوط التاسع بزمن 9:20:78 دقيقة، وفي عاشر الأشواط، فازت «ودعة» لموفي عويضة بن محمد الكربي بالمركز الأول بزمن 9:14:61 دقيقة.

وتختتم اليوم جائزة زايد الكبرى للهجن لعام 2025 بأغلى الرموز التي يسعى ملاك الهجن إلى التتويج بها.