«أبوظبي جراند سلام» للجودو.. مفاجآت فنية ونجاحات تنظيمية

أبوظبي (الاتحاد)

شهد ختام بطولة أبوظبي جراند سلام التي أقيمت برعاية، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، بمشاركة 52 دولة نقلة فنية نوعية في مجال اللعبة، كما كان متوقعاً من خبراء الجودو، حيث خرجت المنافسات بمستويات تكتيكية وفنية تناسبت مع النجاحات الفنية والتنظيمية التي سخرتها اللجنة العليا المنظمة، بدعم من مختلف الجهات وترجمه لتوجيهات القيادة الرشيدة التي وفرت متطلبات النجاح دون استثناء.

وجاء اليوم الثالث والأخير من منافسات البطولة للوزن الثقيل من الجنسين حافلاً بالمنافسات القوية والمفاجآت التكتيكية والتحولات الدراماتيكية المذهلة، خلال نزالات الكبار من الجنسين بمشاركة أبطال العالم ونجوم الدورات الأولمبية، مما ساهم في خروج الختام يشكل رائع ومثير، مع عودة المنتخب الروسي المتعطش للألقاب ومنصات التتويج.

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة مع إنزال علم البطولة، على توجيه الشكر الجزيل لكافه الجهات التي ساهمت في إنجاح بطولة أبوظبي جراند سلام 2025، وخص بالشكر الاتحاد الدولي للجودو على ثقته الدائمة في قدرات شباب الإمارات على إنجاح فعالياته الرياضية المجتمعية المختلفة، كما توجه بالشكر إلي كافة وسائل الإعلام المحلية والخارجية على نقل أحداث البطولة الناجحة للعالم الخارجي وبشكل عكس الوجه الحضاري لإمارات المحبة والسلام.