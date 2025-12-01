الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جارناتشو يدخل تاريخ «البريميرليج» بالرقم 100

جارناتشو يدخل تاريخ «البريميرليج» بالرقم 100
1 ديسمبر 2025 11:36

علي معالي (أبوظبي)
حقق الأرجنتيني أليخاندرو جارناشو إنجازاً غير مسبوق، بعد دخوله بديلاً، خلال تعادل تشيلسي مع أرسنال في الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومع دخوله في بداية الشوط الثاني، وصل جارناتشو إلى ظهوره رقم 100 في «البريميرليج»، ليصبح أصغر لاعب أميركي جنوبي في التاريخ يحقق ذلك، النجم الأرجنتيني (21 عاماً، و152 يوماً)، ليتجاوز الرقم القياسي الذي يحمله زميله البرازيلي جابرييل مارتينيلي الذي يلعب مع أرسنال، والذي حقق نفس الرقم في عمر (22 عاماً و125 يوماً).
في سن الـ 21 يمتلك جارناشو خبرة كبيرة، حيث لعب في جميع المسابقات 144 مباراة، إلا أنه لم يترك انطباعاً جيداً، خلال مشاركته في ديربي لندن أمام أرسنال، حيث دخل جارناشو الملعب في ظل النقص العددي لتشيلسي، بعد طرد كايسيدو، لكنه فشل في مساعدة الفريق الذي سجل الفريق الهدف الأول من ركلة ركنية في بداية الشوط الثاني، بالحفاظ على تقدم الفريق المضيف أمام الخصم الذي يحتل المركز الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ورغم ذلك يبقى التعادل 1-1 مقبولاً لكل من تشيلسي وأرسنال، حيث صعد «البلوز» إلى المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بينما يتصدر أرسنال برصيد 30 نقطة، متقدماً بفارق 5 نقاط أمام مانشستر سيتي.

أخبار ذات صلة
«فيروس المعدة» يبعد أراوخو عن برشلونة
ماونت: مانشستر يونايتد يمكنه بلوغ دوري أبطال أوروبا
تشيلسي
أرسنال
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
آخر الأخبار
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
علوم الدار
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
اليوم 12:33
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
الرياضة
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
اليوم 12:27
مايكل جوردان يقاضي مسؤولي «ناسكار» بتهم احتكار
الرياضة
مايكل جوردان يقاضي مسؤولي «ناسكار» بتهم احتكار
اليوم 12:24
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
اليوم 12:13
مدير عام شرطة أبوظبي: عيد الاتحاد الـ54 محطة لتعزيز الولاء وتجديد العهد للوطن وقيادته الرشيدة
علوم الدار
مدير عام شرطة أبوظبي: عيد الاتحاد الـ54 محطة لتعزيز الولاء وتجديد العهد للوطن وقيادته الرشيدة
اليوم 12:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©