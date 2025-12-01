جارناتشو يدخل تاريخ «البريميرليج» بالرقم 100

علي معالي (أبوظبي)

حقق الأرجنتيني أليخاندرو جارناشو إنجازاً غير مسبوق، بعد دخوله بديلاً، خلال تعادل تشيلسي مع أرسنال في الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع دخوله في بداية الشوط الثاني، وصل جارناتشو إلى ظهوره رقم 100 في «البريميرليج»، ليصبح أصغر لاعب أميركي جنوبي في التاريخ يحقق ذلك، النجم الأرجنتيني (21 عاماً، و152 يوماً)، ليتجاوز الرقم القياسي الذي يحمله زميله البرازيلي جابرييل مارتينيلي الذي يلعب مع أرسنال، والذي حقق نفس الرقم في عمر (22 عاماً و125 يوماً).

في سن الـ 21 يمتلك جارناشو خبرة كبيرة، حيث لعب في جميع المسابقات 144 مباراة، إلا أنه لم يترك انطباعاً جيداً، خلال مشاركته في ديربي لندن أمام أرسنال، حيث دخل جارناشو الملعب في ظل النقص العددي لتشيلسي، بعد طرد كايسيدو، لكنه فشل في مساعدة الفريق الذي سجل الفريق الهدف الأول من ركلة ركنية في بداية الشوط الثاني، بالحفاظ على تقدم الفريق المضيف أمام الخصم الذي يحتل المركز الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم ذلك يبقى التعادل 1-1 مقبولاً لكل من تشيلسي وأرسنال، حيث صعد «البلوز» إلى المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بينما يتصدر أرسنال برصيد 30 نقطة، متقدماً بفارق 5 نقاط أمام مانشستر سيتي.