«ثاندر» يواصل الانطلاقة المثالية ويجدد الثأر من «بلايزرز»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

واصل أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب انطلاقته المثالية محققاً انتصاره الـ20 في 21 مباراة حتى الآن هذا الموسم، عندما جدد ثأره من مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز، بالتغلب عليه 123-115 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وهو الفوز الثاني عشر توالياً لأوكلاهوما سيتي ثاندر، ليحقق أفضل بداية منذ موسم 2015-2016، حين افتتح جولدن ستايت ووريرز الموسم بـ21 انتصاراً متتالياً.

وهو الفوز الثاني هذا الموسم لثاندر على بورتلاند الفريق الوحيد الذي ألحق به الخسارة حتى الآن هذا الموسم، عندما تغلب عليه 119-121 في الخامس من نوفمبر الحالي. وثأر ثاندر لخسارته الأحد الماضي عندما حسم المواجهة في صالحه 122-95.

وفرض النجم الكندي شاي جلجيوس-ألكسندر نفسه نجماً للمباراة بتسجيله برصيد 26 نقطة، وتقدم ستة لاعبين في صفوف فريقه أنهوا المباراة بأرقام مزدوجة.

وواصل جلجيوس-ألكسندر المتوج بجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي، سلسلة المباريات التي يسجل فيها 20 نقطة على الأقل للمباراة الـ93 على التوالي، وهي ثاني أطول سلسلة في التاريخ خلف ويلت تشامبرلاين الذي حقق 126 مباراة متتالية بين أكتوبر 1961 ويناير 1963، متجاوزاً سلسلة أخرى لتشامبرلاين بلغت 92 مباراة بين فبراير 1963 ومارس 1964.

وأضاف لاعب الارتكاز تشيت هولمغرين 19 نقطة و9 متابعات و3 تصديات، إضافة إلى سرقة واحدة لصالح ثاندر، الذي افتتح الربع الأخير بسلسلة من 8 نقاط دون رد حاسمة، مواجهة مثيرة شهدت تبادل التقدم بين الفريقين 15 مرة.

وقاد آرون ويجينز انتفاضة حامل اللقب في الربع الأخير بسرقة للكرة وسلة، قبل أن يضيف هولمغرين تصدياً هائلاً ثم سجل من تحت السلة.

وسجّل جايلن وليامز سلة ساحقة، فيما خطف البديل البلجيكي أجاي ميتشيل كرة وأضاف سلة جديدة، فوجد ثاندر نفسه متقدماً بفارق ست نقاط بعد أقل من دقيقتين من بداية الفترة الأخيرة.

وحقق أتلانتا هوكس فوزاً مثيراً على مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 142-134 بعد وقتين إضافيين، مفسداً عودة نجم أصحاب الأرض جويل إمبيد من غياب دام تسع مباريات بسبب الإصابة.

وكانت النتيجة متعادلة 132-132 قبل دقيقتين و44 ثانية من نهاية الوقت الإضافي الثاني، حين سجل جايلن جونسون ثلاثيتين متتاليتين مانحاً هوكس الفوز الرابع في آخر خمس مباريات.

وفي لوس أنجلوس، تألق العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش بتسجيله 34 نقطة مع 12 متابعة وسبع تمريرات حاسمة، وقاد ليكرز إلى الفوز على نيو أورليانز بيليكانز 133-121 رغم غياب "الملك" ليبرون جيمس بسبب إصابة في القدم.

كما استفاد نيويورك نيكس من بداية قوية، مسجلاً 41 نقطة في الربع الأول خلال الفوز على تورونتو رابتورز 116-94.