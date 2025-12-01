الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أياكس يدين جماهيره بعد إلغاء مباراة جرونينجن

أياكس يدين جماهيره بعد إلغاء مباراة جرونينجن
1 ديسمبر 2025 12:19

أمستردام (رويترز)
أدان أياكس أمستردام عرض الألعاب النارية الذي قامت به جماهيره في ملعب يوهان كرويف أرينا، والذي أدى إلى إلغاء مباراة الفريق أمام جرونينجن في الدوري الهولندي لكرة القدم أمس الأحد، مؤكداً أنه سيتخذ إجراءات ضد الجناة.
وأشعل بعض الجماهير الألعاب النارية خلف أحد المرميين، ما تسبب في إيقاف الحكم المباراة بعد أول خمس دقائق. وقوبلت محاولات استئناف المباراة بمشاهد مماثلة ليتم إلغاؤها رسمياً.
وقال نادي أمستردام في بيان على موقعه على الإنترنت: «يعتبر أياكس ما حدث في الملعب أمس أمراً شائناً للغاية.
«نقدم اعتذارنا لكل من تأثر بأي وجه من الوجوه. تعرضت سلامة الجماهير واللاعبين للخطر. هذا أمر غير مقبول.
«نحن ننأى بأنفسنا بشكل قاطع عن سوء السلوك هذا. الألعاب النارية ليس مكانها في الملعب».
وأضاف النادي أنه رغم الإجراءات الأمنية المعمول بها، إلا أنهم لم يتمكنوا من منع وقوع الحادث، وسيحققون في اللقطات لتحديد الجناة.
وقال النادي: «إذا أدى ذلك إلى تحديد هوية الجناة، فسنتخذ الإجراءات المناسبة».
وأعلن أياكس أن المباراة ستقام الآن غداً الثلاثاء من دون جماهير.
ويحتل الفريق حالياً المركز السادس برصيد 20 نقطة من 13 مباراة في الدوري الهولندي.

