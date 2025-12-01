الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

جيمس: تشيلسي فرّط في الفوز على أرسنال رغم اللعب بـ10 لاعبين

1 ديسمبر 2025 12:22

لندن (رويترز)
قال قائد تشيلسي ريس جيمس، إن فريقه كان بإمكانه الفوز على أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد سيطرته على قمة لندن رغم لعبه بعشرة لاعبين لأكثر من نصف المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 أمس الأحد.
وطُرد الإكوادوري موزيس كايسيدو لاعب تشيلسي في الدقيقة 38 بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد، بعد تدخله العنيف على ميكل ميرينو، لكن بعد ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول أرسل المدافع تريفوه تشالوباه ضربة رأس في الشباك من ركلة ركنية متقنة نفذها جيمس.
وأدرك أرسنال التعادل عندما ارتقى ميرينو لمقابلة تمريرة عرضية من بوكايو ساكا في الدقيقة 59.
وقال جيمس لموقع تشيلسي على الإنترنت: «لعبنا 60 دقيقة بعشرة لاعبين، واضطررنا للتعامل مع لاعبيهم كافة- إنه فريق جيد للغاية، إنه متصدر الدوري حالياً».
«كنا ندرك أن المباراة ستكون صعبة، لكن بصراحة كانت مباراة شعرنا أنه كان بإمكاننا الفوز بها. كان من الصعب أن نخرج بنقطة واحدة فقط بالنظر لأدائنا الجيد».
وظل بيدرو نيتو مشغولاً في الجانب الأيمن، وسنحت فرصة خطيرة للبديل ليام ديلاب في الدقيقة 78، أنقذها حارس أرسنال ديفيد رايا.
وقال جيمس: إنه فخور بالطريقة التي امتص بها تشيلسي الضغط وتصديه للهجمات.
وأضاف:«هيمنا على المباراة بالكامل. أعتقد أن هذا كان أداءً قوياً يثبت ما نحن عليه وما نقاتل من أجله».
ويحتل تشيلسي المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة متأخراً بفارق ست نقاط عن أرسنال، وسيلتقي مع ليدز يونايتد في المباراة المقبلة خارج أرضه يوم الأربعاء المقبل.

