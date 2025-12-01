«صغار الخماسي الحديث» إلى مونديال جنوب أفريقيا بـ 6 لاعبين

علي معالي (أبوظبي)

كثّف منتخب الإمارات للخماسي الحديث استعداداته للمشاركة في بطولة العالم بجنوب أفريقيا، خلال الفترة من 6 إلى 14 ديسمبر المقبل، حيث اختتم 6 لاعبين في فئتي تحت 9 و13 عاماً، معسكراً قوياً على شاطئ مدينة كلباء، قبل مشاركة الفريق في بطولة العالم بمنافسات البياثل (جري وسباحة)، والترياثل (جري ورماية وسباحة)، والليزر رن (جري، ورماية).

وضمت قائمة منتخبنا، حمدان حمد القايدي، محمد خالد القايدي، سعيد عمر الكتبي، تحت 9 أعوام، وذياب عمر الكتبي، وسالم تميم الكتبي، وحميد سعيد الكتبي، تحت 13 عاماً، ويتولى تدريب المنتخب محمد قاسم خليل، ويترأس بعثة منتخبنا إلى جنوب أفريقيا الدكتورة هدى المطروشي، إلى جانب عضوي مجلس الإدارة أحمد البادي، وعدنان الهاشمي.

من جانبها عبرت الدكتورة هدى المطروشي رئيس الاتحاد، عن سعادتها بما وصل إليه مستوى اللاعبين في المعسكر الحالي، قبل المشاركة في أول حدث عالمي يقام على شاطئ سانتوس بمدينة موسيل باي بجنوب أفريقيا، وقالت:«الحدث هو الأول لهذه المجموعة من اللاعبين الصغار، والذين نعدهم لمستقبل اللعبة».

وأضافت: «المعسكر التدريبي في مدينة كلباء انطلق من منتصف شهر نوفمبر الجاري، وهناك التزام كامل من اللاعبين والجهاز الفني، بما هو مخطط له لهذه البطولة حتى نستطيع تشريف الرياضة الإماراتية في الظهور الأول».

وقالت هدى المطروشي:«المشاركة هي الدولية الأولى لهذه العناصر الصغيرة، وبطبيعة الحال ستكون الاستفادة كبيرة لهم من خلال الاحتكاك بعناصر أخرى من دول مختلفة حول العالم، وعلينا الاستمرار في صقل لاعبينا في هذه الرياضة المركبة بالخبرات التي تأتي من خلال المشاركات المتنوعة في المحافل الخارجية كافة».