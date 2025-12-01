السجل المثالي يمنح دوبلانتيس وليفروون جائزة الأفضل في ألعاب القوى

جنيف (د ب أ)

فاز نجم القفز بالزانة السويدي موندو دوبلانتيس والنجمة الأميركية المتألقة في سباقات السرعة سيدني ماكلولين-ليفروون بجائزة أفضل رياضي ورياضية في العالم لعام 2025، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لألعاب القوى الذي أقيم في موناكو مساء الأحد. حقق دوبلانتيس البالغ من العمر 26 عاماً، سجلاً مثالياً بعدم تعرضه لأي هزيمة في جميع المسابقات الست عشرة التي خاضها في عام 2025، كما حطّم الرقم القياسي العالمي للقفز بالزانة أربع مرات، ورفع مستواه إلى 3. 6 أمتار في بطولة العالم لألعاب القوى التي أقيمت في طوكيو.

وأصبح دوبلانتيس أول رياضي في التاريخ الحديث لمنافسات القفز بالزانة، يكمل عامين متتاليين دون هزيمة.

وعبّر دوبلانتيس عن سعادته، قائلاً: «هذا شرف عظيم للغاية، أتمنى أن أستمر في تجاوز الحدود، أتمنى أن أستمر في إزعاج كل من سيصوت لي لسنوات قادمة».

وأضاف: «أتمنى أن أتمكّن من إلهام الجيل القادم لتجربة ألعاب القوى، وحتى القفز بالزانة تحديداً».

من جهتها، استمتعت ماكلولين-ليفروون أيضاً بموسم مذهل في كل من سباق 400 متر عدو وسباق 400 متر حواجز، لتُمدد بذلك سلسلة انتصاراتها في سباق الحواجز إلى 24 سباقاً متتالياً.

وفازت النجمة الأميركية البالغة من العمر 26 عاماً بلقب سباق 400 متر في بطولة العالم بطوكيو بزمن قياسي لأميركا الشمالية بلغ 78. 47 ثانية، محطِّمة بذلك الرقم القياسي الذي صمد لمدة 42 عاماً، ومسجّلة ثاني أسرع زمن على الإطلاق في التاريخ، كما أضافت ميدالية ذهبية في سباق التتابع 4×400 متر.

وقالت ماكلولين-ليفروون: «أعتقد أن منافسات المضمار والميدان هي أفضل رياضة في العالم، أريد أن أستمر في إظهار للعالم أننا من أفضل الرياضيين الموجودين».

وأضافت: «بالنسبة لي، كان 2025 عاماً للخروج من منطقة الراحة ودفع حدود ما هو ممكن عقلياً وبدنياً، أريد أن أستمر في دفع هذه الحدود في عام 2026».