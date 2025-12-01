لبنان تستضيف النسخة 66 من بطولة محاربي الإمارات في 11 ديسمبر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، عن إقامة النسخة 66 يوم 11 ديسمبر الجاري في ملعب فؤاد شهاب بمدينة جونيه اللبنانية، في خطوة جديدة للحدث، الذي أقيمت نسخته الـ 48 في مدينة بالنياريو كامبوريو البرازيلية.

ويقام الحدث بتنظيم بالمز الرياضية، تزامناً مع ختام بطولة الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة آسيا 2025، ومن المتوقع أن تغير البطولة الكبيرة ملامح اللعبة في المنطقة العربية.

ويشارك في هذه النسخة المرتقبة 20 من ألمع المواهب العربية والإقليمية، من بينهم عدة أبطال لبنانيين، ويشهد النزال الرئيسي مواجهة قوية بين نجم لبنان المخضرم جورج عيد أمام المغربي غير المهزوم محمد الجغدال، ويلتقي في النزال الرئيسي المشترك نجمان صاعدان من لبنان، وهما شادي قباني وعلي طباجة.

وقال فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة: «تجسّد بطولة «محاربي الإمارات» رؤية الإمارات والعاصمة أبوظبي في نشر ألعاب الفنون القتالية المختلطة في المنطقة العربية وعلى مستوى العالم بطريقة احترافية مميزة».

أضاف: يأتي تنظيم الحدث للمرة الثانية خارج الإمارات بعد الانطلاقة الضخمة والمذهلة في أبوظبي، والتي رسخت موقعها كوجهة رائدة إقليمياً وقارياً وعالمياً في الفنون القتالية المختلطة، حيث نسعى بدورنا إلى تعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة جديدة للعبة في العالم.

وتابع: «اخترنا لبنان انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه الرياضة العربية، و«محاربي الإمارات» ستمنح المقاتلين منصة تليق بطموحاتهم، مشدداً على أن تنظيم النسخة 66 من الحدث في جونيه يعتبر جزءاً من رؤيتنا لتوسيع حضور الفنون القتالية المختلطة عربياً، وفتح آفاق جديدة أمام المواهب الإقليمية، مؤكداً نحن لا ننقل بطولة فحسب، بل ننقل منظومة متكاملة من الاحتراف والإنجاز».