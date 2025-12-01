الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فرنانديز يمتدح ماونت بعد هدف الفوز أمام بالاس

فرنانديز يمتدح ماونت بعد هدف الفوز أمام بالاس
1 ديسمبر 2025 13:13

لندن (رويترز)
كال برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد، المديح على ميسون ماونت ووصفه بأنه عنصر أساسي في الفريق، بعد أن سجّل لاعب الوسط هدف الفوز 2-1 على مضيفه كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأحد.
وكانت هذه أول مباراة كاملة لماونت منذ يناير 2023، وكانت آخر مواجهة لعبها بالكامل بقميص تشيلسي أيضاً أمام كريستال بالاس.
وفي ظل غياب المهاجمين ماتيوس كونيا وبنيامين شيشكو عن الفريق للإصابة، بدأ ماونت المباراة على ملعب سيلهيرست بارك، وسجّل هدف الفوز ليونايتد في الدقيقة 63 من ركلة ثابتة.
وأبلغ فرنانديز برنامج «ماتش أوف ذا داي» عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «ميسون لاعب رائع. لم يكن هناك أي شكّ في جودته بين زملائه في الفريق. واجه بعض الصعوبات أحياناً في تسجيل الأهداف وصنعها، إضافة إلى الإصابات، لكن عندما يستعيد لياقته البدنية فإنه يصبح مهماً». 
وغاب ماونت، الذي انضم إلى يونايتد في يوليو 2023، عن 50 مباراة في كافة المسابقات بسبب الإصابات خلال أول موسمين له مع النادي.
وتعرّض لكدمة في أغسطس هذا العام ليغيب عن مباراتين إضافيتين. لكن لاعب الوسط الإنجليزي قال إنه يشعر بحالة جيدة بعد خوضه المباراة بالكامل.
وأضاف ماونت (26 عاماً) لشبكة (تي.إن.تي): «كان الفوز مهماً، وكذلك خوضي مباراة كاملة. لم أفعل ذلك منذ فترة. أشعر بأنني بحالة جيدة حقاً مؤخراً وأستمتع بأدائي. عندما تحظى بأيام كهذه أمام الجماهير، فإن ذلك يجعل كل شيء يستحق العناء».
وارتقى يونايتد، الذي حقق الفوز للمرة الثانية فقط في آخر 12 مباراة خارج أرضه، للمركز السابع برصيد 21 نقطة متأخراً بفارق تسع نقاط عن أرسنال المتصدر. وسيستضيف وستهام يونايتد يوم الخميس المقبل.

أخبار ذات صلة
ماونت: مانشستر يونايتد يمكنه بلوغ دوري أبطال أوروبا
أرسنال يخشى «خيبات الماضي» في «البريميرليج»!
مانشستر يونايتد
كريستال بالاس
برونو فرنانديز
آخر الأخبار
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
علوم الدار
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
اليوم 12:33
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
الرياضة
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
اليوم 12:27
مايكل جوردان يقاضي مسؤولي «ناسكار» بتهم احتكار
الرياضة
مايكل جوردان يقاضي مسؤولي «ناسكار» بتهم احتكار
اليوم 12:24
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
اليوم 12:13
مدير عام شرطة أبوظبي: عيد الاتحاد الـ54 محطة لتعزيز الولاء وتجديد العهد للوطن وقيادته الرشيدة
علوم الدار
مدير عام شرطة أبوظبي: عيد الاتحاد الـ54 محطة لتعزيز الولاء وتجديد العهد للوطن وقيادته الرشيدة
اليوم 12:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©