برشلونة يتحدى أتلتيكو للحفاظ على الصدارة الإسبانية والريال في «مأزق بلباو»

مدريد (د ب أ)

يتطلع فريق برشلونة للحفاظ على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يستضيف فريق أتلتيكو مدريد غداً الثلاثاء في مباراة مقدمة من الجولة التاسعة عشرة، والتي ستشهد أيضاً مباراة من العيار الثقيل بين ريال مدريد ومضيفه أتلتيك بلباو، بعد غد الأربعاء. وتم تقديم مباراتي برشلونة مع أتلتيكو مدريد وريال مدريد مع أتلتيك بلباو لتقاما غداً وبعد غد، بسبب انشغال الفرق الأربعة بخوض منافسات كأس السوبر الإسباني الذي ينطلق 7 يناير المقبل.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، بفارق نقطة أمام الريال، فيما يتواجد أتلتيكو في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط خلف برشلونة، ما يعطي المباراة أهمية كبرى في صراع المنافسة على قمة الترتيب. ورغم أن برشلونة يواجه صعوبة في تكرار نفس مستوى الأداء المرتفع الذي قدمه في الموسم الماضي، ما زال الفريق يقوم بما يكفي ليحتل صدارة الترتيب بعد 14 جولة من الدوري الإسباني. وحقق برشلونة، بقيادة مدربه هانسي فليك 11 انتصاراً في الدوري هذا الموسم وتعادل في مباراة وخسر في مباراتين، بما في ذلك الانتصار في آخر أربع مباريات له في الدوري منذ خسارته أمام ريال مدريد في الكلاسيكو نهاية شهر أكتوبر.

وقفز الفريق لقمة جدول الترتيب مستفيداً من تعادل الريال مع جيرونا. وفي حال فوز برشلونة على أتلتيكو غداً سيتمكن الفريق من الابتعاد بصدارة جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن الريال، الذي يمكنه أن يقلص الفارق إلى نقطة في اليوم التالي حال فوزه على بلباو. وسجل برشلونة 39 هدفاً هذا الموسم، وهو أكثر فريق تسجيلاً للأهداف في الدوري هذا الموسم، وهذا يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة أتلتيكو، الذي لم يستقبل سوى 11 هدفاً فقط هذا الموسم، وهو أقوى خط دفاع حتى الآن.

ولم يكن أحد يتوقع أن يتواجد أتلتيكو ضمن الفرق المتنافسة على لقب الدوري بعد أن تعثر في بداية الموسم، حيث حقق ثلاث انتصارات وأربع تعادلات وهزيمة واحدة في أول ثماني مباريات بالدوري.

ومع ذلك، فقد حصد الفريق العلامة الكاملة في مبارياته الست الأخيرة، ليظهر بوضوح طموحه في أن يكون منافساًَ حقيقياً على اللقب.

وحقق أتلتيكو مدريد الفوز في آخر سبع مباريات رسمية له منذ خسارته 4 / صفر أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا يوم 21 أكتوبر.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على أتلتيك بلباو بحثاً عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، على أمل أن يتعثر برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، من أجل الانقضاض على صدارة جدول الترتيب.

في الوقت نفسه، سيسعى بلباو، صاحب الضيافة، لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل تحسين أوضاعه في جدول الترتيب، وتقليص فارق النقاط بينه وبين أندية المربع الذهبي، حيث يتواجد في المركز الثامن برصيد20 نقطة، بفارق 11 نقطة خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع. ويملك الريال أفضلية تاريخية من حيث المواجهات المباشرة، ففي آخر 20 مباراة بينهما في الدوري، فاز ريال مدريد في 12 مباراة مقابل 3 انتصارات فقط لبلباو و5 تعادلات.

ويعاني فريق أتلتيك بلباو من تذبذ في المستوى، ففي آخر ست مباريات بالدوري فاز في مباراتين وخسر في ثلاث وتعادل في واحدة، كما أن آخر ست مباريات للفريق في كافة المسابقات شهدت فوزه بمباراتين والتعادل في مباراة والخسارة في ثلاث.

في المقابل، يدخل الريال المباراة بحثاً عن كسر سلسلة التعادلات في الدوري، وتحقيق أول انتصار له بعد ثلاث تعادلات متتالية. ولم يكن شهر نوفمبر، جيداً بالنسبة للريال حيث خاض الفريق خلاله ست مباريات في كافة المسابقات، حيث حقق انتصارين فقط، أحدهما في الدوري والآخر في دوري أبطال أوروبا، فيما خسر في مباراة أمام ليفربول بدوري الأبطال، وتعادل في ثلاث مباريات بالدوري.

ويأمل تشابي ألونسو، مدرب الريال، أن يحقق فريقه الفوز على بلباو لكي تكون هذه المباراة بمثابة نقطة لعودة الفريق للانتصارات في الدوري.