كأس العرب.. الفيفا يسلط الأضواء على نجوم يستحقون المتابعة

الدوحة(د ب أ)

بعد أربع سنوات من الانتظار، تتجه أنظار عشاق الكرة العربية مجدداً إلى قطر لمتابعة كأس العرب 2025، التي تنطلق اليوم الاثنين وتستمر حتى 18 ديسمبر. البطولة تأتي في وقت يشهد فيه المستوى الفني للاعبين العرب تطوراً ملحوظاً على الصعيدين الفردي والجماعي، ما يجعل المتابعة أكثر إثارة وترقباً.

ويسلط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الضوء على مجموعة من أبرز اللاعبين العرب المشاركين في البطولة، الذين يعدون العمود الفقري لمنتخباتهم الوطنية، والذين يحملون آمال شعوبهم في تقديم مستويات مميزة على أرض الملعب.

من بين هؤلاء النجوم، يبرز اللاعبون الذين تألقوا في البطولات السابقة وحصدوا جوائز فردية، وأصبحوا محط أنظار الجماهير والإعلام. عادل بولبينة من الجزائر يعتبر أحد الوجوه الصاعدة والمبشرة في كرة القدم الجزائرية، إذ يلعب في خط الهجوم ويتميز بسرعته ومهاراته الفردية في المراوغة، إضافة إلى رؤيته الثاقبة في صناعة اللعب.

وسجل بولبينة الموسم الماضي 20 هدفاً وصنع 7 تمريرات حاسمة مع نادي بارادو، ومن المتوقع أن يكون أحد أسلحة "محاربي الصحراء" في البطولة، للمساهمة في الدفاع عن لقب منتخب بلاده.

أما يزن النعيمات، فهو أحد أبرز نجوم الأردن، وقد تألق بشكل لافت في كأس آسيا 2023، مسجلاً 4 أهداف وصانعاً 3 تمريرات حاسمة خلال 7 مباريات، ليكون أحد أبرز أسباب وصول منتخب "النشامى" إلى المباراة النهائية، كما قدم أداءً قوياً في تصفيات كأس العالم 2026، حيث سجل 8 أهداف وصنع 7 خلال 14 مباراة، ليمنح بلاده بطاقة التأهل لكأس العالم للمرة الأولى في التاريخ، بالإضافة إلى انه يتميز بسرعته وتحركاته الذكية داخل منطقة الجزاء، مما يجعله أحد المهاجمين الذين تستحق متابعتهم عن قرب في كأس العرب.

أشرف بن شرقي مهاجم المغرب يمثل أيضاً عنصراً مهماً في البطولة، بفضل قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، وحسه التهديفي العالي، فضلاً عن مهاراته في صناعة الأهداف. لقد كان لبن شرقي دوراً بارزاً في تتويج الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا 2017، كما لعب لأندية كبيرة مثل الزمالك والأهلي المصريين والهلال السعودي، ويعتبر أحد الخيارات الأساسية في خط الهجوم لمنتخب "أسود الأطلس"، المرشح بقوة للمنافسة على اللقب.

ويحظى أكرم عفيف نجم منتخب قطر بتوقعات كبيرة من الجماهير، ويعتبر أحد أبرز اللاعبين في القارة الآسيوية، يلعب كجناح أيسر ويتميز بسرعته الفائقة ومهارته العالية في التحكم بالكرة، وقد حصل عفيف على جائزة أفضل لاعب في آسيا مرتين، في 2019 و2023، وفاز أيضاً بجائزة أفضل لاعب في كأس آسيا الأخيرة، كما احتل المركز الثاني في جائزة الأفضل على المستوى القاري هذا العام، ما يعكس مكانته كأحد نجوم البطولة المتوقعين.

ويعد سالم الدوسري نجم السعودية أحد أيقونات كرة القدم في بلاده، ويلعب كجناح يتمتع بمهارات فردية عالية وسرعة كبيرة وقدرة على التسجيل من مختلف الوضعيات، توج الدوسري بجائزة أفضل لاعب في آسيا مرتين، عامي 2022 و2025، ولعب أدواراً محورية في تألق الهلال في كأس العالم للأندية 2025.

كما سجل أهدافاً تاريخية للمنتخب السعودي، منها هدفه في مرمى الأرجنتين خلال كأس العالم قطر 2022، وهدف آخر في مرمى المكسيك ليصبح الهداف التاريخي للأخضر بالتساوي مع سامي الجابر.

حازم مستوري نجم تونس، يشتهر بقوته البدنية ومهاراته التهديفية الكبيرة داخل منطقة الجزاء، وهو أحد العناصر الأساسية في خط هجوم منتخب "نسور قرطاج"، سجل مستوري هذا الموسم هدفين وصنع مثلهما في 16 مباراة مع فريقه دينامو ماخاتشكالا الروسي، ما يجعله إضافة قوية للمنتخب التونسي في البطولة.

كايو لوكاس نجم الإمارات، أصبح مؤهلاً لتمثيل المنتخب، حيث خاض حتى الآن 7 مباريات دولية جميعها في تصفيات كأس العالم 2026 وسجل خلالها هدفين.

وساهم كايو في قيادة نادي الشارقة للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2 الموسم الماضي، وحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة نفسها، ويأمل في قيادة منتخب "الأبيض" لتحقيق نتائج مميزة في قطر.

ويتميز أيمن حسين نجم العراق ببنية قوية وقدرة على التحرك بين المدافعين، وهو أحد أهم أسلحة منتخب "أسود الرافدين" في هذه النسخة من كاس العرب، بعدما تألق بشكل خاص في المحافل الكبرى، حيث أصبح أكثر لاعب عراقي تسجيلاً للأهداف في نسخة واحدة من كأس آسيا، بعد إحرازه 6 أهداف خلال نسخة 2023.

محمد دحام لاعب الكويت، يشتهر بسرعته وقدرته على اللعب على الأطراف، إضافة إلى مهاراته في التسجيل وصناعة الأهداف، حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الكويتي موسم 2022 2023/ بعد تسجيله 18 هدفاً، وترك بصمة واضحة مع المنتخب الكويتي في المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، بتسجيله هدف التعادل ضد الأردن، مما يجعله من أبرز عناصر "الأزرق" في البطولة. عدي الدباغ نجم فلسطين يتميز بالديناميكية والتحرك المستمر في خط الهجوم، ولديه القدرة على التسجيل من مختلف الوضعيات، بالإضافة إلى خبرته الاحترافية في البطولات الأوروبية والخليجية، سجل الدباغ 16 هدفاً وقدم 5 تمريرات حاسمة خلال 45 مباراة مع المنتخب الأول، ويعتبر من أبرز اللاعبين الذين تعتمد عليهم فلسطين في البطولة.