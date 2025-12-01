الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

المربع الذهبي لكأس «أبوظبي الإسلامي» يجدد الصراع بين أصحاب 9 ألقاب

المربع الذهبي لكأس «أبوظبي الإسلامي» يجدد الصراع بين أصحاب 9 ألقاب
1 ديسمبر 2025 16:00

معتصم عبدالله (دبي) 
يشهد الدور نصف النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي لموسم 2025-2026، صراعاً محتدماً بين أضلاع المربع الذهبي النصر والعين والجزيرة والوحدة، حيث تملك الفرق الأربعة مجتمعة 9 ألقاب في رصيدها، بواقع ثلاثة ألقاب للوحدة، ولقبين لكل من الجزيرة والعين والنصر.
وأقيمت 8 مباريات في الدور ربع النهائي الذي أقيم بنظام الذهاب والإياب، حيث حسمت ثلاثة فرق تأهلها بصورة مباشرة، بتفوق العين على الشارقة 7-2 في مجموع المباراتين، والجزيرة على الوصل 2-1 في الإياب بعد التعادل السلبي ذهاباً، والوحدة على خورفكان 4-3، فيما احتاج النصر إلى ركلات الترجيح لتخطي شباب الأهلي 3-2 بعد التعادل 4-4 في مجموع المباراتين.
ويشهد ذهاب الدور نصف النهائي، المقرر مساء الجمعة 5 ديسمبر، مواجهتي النصر والعين على استاد آل مكتوم، والجزيرة والوحدة على استاد محمد بن زايد، فيما تُقام مباراتا الإياب مساء السبت 13 ديسمبر، وصولاً إلى النهائي الذي يُلعب من مباراة واحدة على أرض محايدة تُحددها الإدارة التنفيذية لرابطة المحترفين.
وبالعودة إلى مواجهات إياب ربع النهائي، نجح الوحدة في بلوغ نصف النهائي للمرة العاشرة، بعدما حوّل تأخره أمام خورفكان بهدف إلى فوز 2-1، وهو الفوز السابع للعنابي في مباريات ربع النهائي من أصل 14 مباراة، في الوقت الذي تواصلت فيه السلسلة السلبية لخورفكان، بفشله في تحقيق الفوز للمباراة الثامنة على التوالي على ملعبه في الكأس (تعادل 4 وخسر 5). 
من جهته، أكد الجزيرة تفوّقه في المواجهات المباشرة مع الوصل في الكأس بفوزه 2-1 في الإياب على ملعب زعبيل، رافعاً رصيده إلى 8 انتصارات مقابل 4 للوصل و4 تعادلات. ويُعد الفوز الخامس تاريخياً لـ «فخر أبوظبي» في ربع النهائي مقابل التعادل في 4 والخسارة في 5.
وفي المقابل، احتفل النصر بفوزه في «الديربي» أمام شباب الأهلي بركلات الترجيح 3-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي بتفوّقه 3-2، وهو الانتصار السادس للعميد في ربع النهائي مقابل 5 تعادلات و5 خسائر.
بدوره، حسم العين تأهله مبكراً بالفوز على الشارقة 3-1 خارج ملعبه، قبل أن يكرر تفوقه في الإياب 4-1، محققاً فوزه السادس في ربع النهائي من أصل 14 مباراة، مقابل 3 تعادلات و5 خسائر.

أخبار ذات صلة
«العين الدولي للصيد والفروسية» يختتم دورته الأولى بأعلى نسبة حضور في تاريخ مركز أدنيك العين
«ليالي الشعر» يختتم أمسياته بقصائد في حب الوطن
كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
العين
الوحدة
الجزيرة
آخر الأخبار
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
علوم الدار
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
اليوم 12:33
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
الرياضة
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
اليوم 12:27
مايكل جوردان يقاضي مسؤولي «ناسكار» بتهم احتكار
الرياضة
مايكل جوردان يقاضي مسؤولي «ناسكار» بتهم احتكار
اليوم 12:24
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
اليوم 12:13
مدير عام شرطة أبوظبي: عيد الاتحاد الـ54 محطة لتعزيز الولاء وتجديد العهد للوطن وقيادته الرشيدة
علوم الدار
مدير عام شرطة أبوظبي: عيد الاتحاد الـ54 محطة لتعزيز الولاء وتجديد العهد للوطن وقيادته الرشيدة
اليوم 12:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©