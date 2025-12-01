المربع الذهبي لكأس «أبوظبي الإسلامي» يجدد الصراع بين أصحاب 9 ألقاب

معتصم عبدالله (دبي)

يشهد الدور نصف النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي لموسم 2025-2026، صراعاً محتدماً بين أضلاع المربع الذهبي النصر والعين والجزيرة والوحدة، حيث تملك الفرق الأربعة مجتمعة 9 ألقاب في رصيدها، بواقع ثلاثة ألقاب للوحدة، ولقبين لكل من الجزيرة والعين والنصر.

وأقيمت 8 مباريات في الدور ربع النهائي الذي أقيم بنظام الذهاب والإياب، حيث حسمت ثلاثة فرق تأهلها بصورة مباشرة، بتفوق العين على الشارقة 7-2 في مجموع المباراتين، والجزيرة على الوصل 2-1 في الإياب بعد التعادل السلبي ذهاباً، والوحدة على خورفكان 4-3، فيما احتاج النصر إلى ركلات الترجيح لتخطي شباب الأهلي 3-2 بعد التعادل 4-4 في مجموع المباراتين.

ويشهد ذهاب الدور نصف النهائي، المقرر مساء الجمعة 5 ديسمبر، مواجهتي النصر والعين على استاد آل مكتوم، والجزيرة والوحدة على استاد محمد بن زايد، فيما تُقام مباراتا الإياب مساء السبت 13 ديسمبر، وصولاً إلى النهائي الذي يُلعب من مباراة واحدة على أرض محايدة تُحددها الإدارة التنفيذية لرابطة المحترفين.

وبالعودة إلى مواجهات إياب ربع النهائي، نجح الوحدة في بلوغ نصف النهائي للمرة العاشرة، بعدما حوّل تأخره أمام خورفكان بهدف إلى فوز 2-1، وهو الفوز السابع للعنابي في مباريات ربع النهائي من أصل 14 مباراة، في الوقت الذي تواصلت فيه السلسلة السلبية لخورفكان، بفشله في تحقيق الفوز للمباراة الثامنة على التوالي على ملعبه في الكأس (تعادل 4 وخسر 5).

من جهته، أكد الجزيرة تفوّقه في المواجهات المباشرة مع الوصل في الكأس بفوزه 2-1 في الإياب على ملعب زعبيل، رافعاً رصيده إلى 8 انتصارات مقابل 4 للوصل و4 تعادلات. ويُعد الفوز الخامس تاريخياً لـ «فخر أبوظبي» في ربع النهائي مقابل التعادل في 4 والخسارة في 5.

وفي المقابل، احتفل النصر بفوزه في «الديربي» أمام شباب الأهلي بركلات الترجيح 3-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي بتفوّقه 3-2، وهو الانتصار السادس للعميد في ربع النهائي مقابل 5 تعادلات و5 خسائر.

بدوره، حسم العين تأهله مبكراً بالفوز على الشارقة 3-1 خارج ملعبه، قبل أن يكرر تفوقه في الإياب 4-1، محققاً فوزه السادس في ربع النهائي من أصل 14 مباراة، مقابل 3 تعادلات و5 خسائر.