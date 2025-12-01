الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رينارد: كأس العرب فرصة جيدة للسعودية قبل المشاركة في «المونديال»

رينارد: كأس العرب فرصة جيدة للسعودية قبل المشاركة في «المونديال»
1 ديسمبر 2025 16:36

 
الدوحة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
لوبيتيجي غير راضٍ عن أداء لاعبي قطر بعد الخسارة أمام فلسطين
فلسطين تكسب قطر بـ«هدف عكسي» في كأس العرب


أكد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، أهمية مواجهة عُمان في مستهل مشوار «الأخضر» في كأس العرب 2025 بقطر، معرباً عن تطلعه واللاعبين لإسعاد الجماهير السعودية.
وعقد رينارد مؤتمراً صحفياً، للحديث عن مواجهة عُمان في مستهل مشوار «الأخضر» في كأس العرب، وقال المدرب الفرنسي إن كأس العرب مهمة لإعداد المنتخب لكأس العالم 2026، لافتاً إلى أن المنتخب السعودي يخوض البطولة بأفضل العناصر لتقديم أفضل أداء والوصول إلى أبعد مدى.
وعن قرعة كأس العالم المقررة بعد 4 أيام، قال رينارد: «سنرى ما سيحدث، وليس لدينا أي اختيارات، والقرعة ستكون صعبة، ربما من الجيد مواجهة منتخب بلادي فرنسا، وعلينا أن نستعد بشكل جيد».
ولفت رينارد إلى أن كأس العرب ستكون مهمة للتعرف بشكل أكبر على مختلف العناصر، لاسيما وأنه سيكون متاحاً فترة توقف دولي واحدة قبل كأس العالم، مما يجعل كأس العرب فرصة للتعرف على أفضل العناصر القادرة على الظهور بشكل جيد في «المونديال».
وشدد رينارد على أهمية الفوز في المباراتين أمام عُمان وجزر القمر قبل مواجهة المغرب، مشيراً إلى احترامه لجميع منتخبات المجموعة، وضرورة بذل كل الجهد في كل مباراة، وأنه من الضروري أن يكون تفكيره حالياً منصبّاً على مباراة عُمان، ثم مباراة جزر القمر قبل التفكير في مواجهة المغرب.
ورداً على سؤال حول القواعد الجديدة التي ينوي الاتحاد الدولي (الفيفا) تطبيقها خلال كأس العالم، قال رينارد: «قوانين التحكيم التي ستطبق في هذه المونديال، سنتدرب عليها في هذه البطولة، ومن المهم أن نختبر أموراً جديدة في كرة القدم».

السعودية
كأس العرب
هيرفي رينارد
كأس العالم
فرنسا
عمان
المغرب
جزر القمر
آخر الأخبار
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
علوم الدار
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
اليوم 12:33
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
الرياضة
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
اليوم 12:27
مايكل جوردان يقاضي مسؤولي «ناسكار» بتهم احتكار
الرياضة
مايكل جوردان يقاضي مسؤولي «ناسكار» بتهم احتكار
اليوم 12:24
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
اليوم 12:13
مدير عام شرطة أبوظبي: عيد الاتحاد الـ54 محطة لتعزيز الولاء وتجديد العهد للوطن وقيادته الرشيدة
علوم الدار
مدير عام شرطة أبوظبي: عيد الاتحاد الـ54 محطة لتعزيز الولاء وتجديد العهد للوطن وقيادته الرشيدة
اليوم 12:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©