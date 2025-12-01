رينارد: كأس العرب فرصة جيدة للسعودية قبل المشاركة في «المونديال»



أكد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، أهمية مواجهة عُمان في مستهل مشوار «الأخضر» في كأس العرب 2025 بقطر، معرباً عن تطلعه واللاعبين لإسعاد الجماهير السعودية.

وعقد رينارد مؤتمراً صحفياً، للحديث عن مواجهة عُمان في مستهل مشوار «الأخضر» في كأس العرب، وقال المدرب الفرنسي إن كأس العرب مهمة لإعداد المنتخب لكأس العالم 2026، لافتاً إلى أن المنتخب السعودي يخوض البطولة بأفضل العناصر لتقديم أفضل أداء والوصول إلى أبعد مدى.

وعن قرعة كأس العالم المقررة بعد 4 أيام، قال رينارد: «سنرى ما سيحدث، وليس لدينا أي اختيارات، والقرعة ستكون صعبة، ربما من الجيد مواجهة منتخب بلادي فرنسا، وعلينا أن نستعد بشكل جيد».

ولفت رينارد إلى أن كأس العرب ستكون مهمة للتعرف بشكل أكبر على مختلف العناصر، لاسيما وأنه سيكون متاحاً فترة توقف دولي واحدة قبل كأس العالم، مما يجعل كأس العرب فرصة للتعرف على أفضل العناصر القادرة على الظهور بشكل جيد في «المونديال».

وشدد رينارد على أهمية الفوز في المباراتين أمام عُمان وجزر القمر قبل مواجهة المغرب، مشيراً إلى احترامه لجميع منتخبات المجموعة، وضرورة بذل كل الجهد في كل مباراة، وأنه من الضروري أن يكون تفكيره حالياً منصبّاً على مباراة عُمان، ثم مباراة جزر القمر قبل التفكير في مواجهة المغرب.

ورداً على سؤال حول القواعد الجديدة التي ينوي الاتحاد الدولي (الفيفا) تطبيقها خلال كأس العالم، قال رينارد: «قوانين التحكيم التي ستطبق في هذه المونديال، سنتدرب عليها في هذه البطولة، ومن المهم أن نختبر أموراً جديدة في كرة القدم».