حلمي طولان: مصر تريد الوصول إلى مراحل متقدمة في كأس العرب

القاهرة (د ب أ)



أكد حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب جاهزية فريقه للبطولة، وقال في مؤتمر صحفي، إنه عمد مع الجهاز الفني على تحليل كافة منتخبات المجموعة الثالثة، وإنه متفائل بتقديم أداء يليق بتاريخ وحاضر الكرة المصرية، رغم أن عمر الفريق لم يتعد ثلاثة أشهر، معرباً عن ثقته الكبيرة في اللاعبين وتقديمهم أداء جيداً، والوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة.

وكشف طولان عن أن استجابة اللاعبين عوضت قصر مدة تشكيل الفريق وتحضيراته، وأنه ركز على الإعداد الذهني وشرح الجانب التكتيكي باستفاضة، وأن تفاصيل العمل مع اللاعبين قام بشرحها يومياً من خلال المحاضرات، بجانب العامل النفسي، وضرورة شعور كل لاعب في هذا الفريق بقيمته.

وأشاد طولان بدور الثنائي عمرو السولية ومحمد النني في استيعاب اللاعبين واحتضانهم، وأن العلاقة بين الجهاز الفني واللاعبين أكثر من ممتازة على المستوى الفني والنفسي. من جانبه، قال عمرو السولية قائد المنتخب أنه سعيد بالتواجد مع المجموعة الحالية من اللاعبين، وأنهم جميعاً يعرفون قيمة المنتخب، ويرغبون في تحقيق إنجاز لمصر بالوصول لأبعد مدى في البطولة، وأن وجوده مع محمد النني كان مهماً جداً، خصوصاً للعناصر الشابة في قائمة الفريق.

السولية الذي شارك في النسخة السابقة قبل 4 سنوات أثنى على المشاركة التي حقق خلالها المنتخب نتائج جيدة، ولكن لم يحالفه التوفيق في الفوز باللقب، وأنه وزملائه يتمنون أن يكونوا على قدر الثقة، وينجحوا في إسعاد الشعب المصري، وأنهى تصريحاته بالإشادة بالجماهير المصرية التي ساندت المنتخب منذ وصوله للدوحة، في لفتة رائعة ودفعة كبيرة خصوصاً للاعبين المنضمين حديثاً للمنتخب.