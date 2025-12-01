الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

وفاة أسطورة التنس في إيطاليا

وفاة أسطورة التنس في إيطاليا
1 ديسمبر 2025 16:51

 
روما (أ ب)

توفي نيكولا بيترانجيلي، أحد أبرز نجوم التنس الإيطالي في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، عن عمر 92 عاماً، حسبما أعلن الاتحاد الإيطالي للتنس والبادل، دون الكشف عن سبب الوفاة.
ويعد بيترانجيلي اللاعب الإيطالي الوحيد المدرج في قاعة مشاهير التنس الدولية، وصاحب السجل الأكثر نجاحاً في تاريخ كأس ديفيز.
كان بيترانجيلي أول لاعب إيطالي يحرز لقباً في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، بعد تتويجه بلقب رولان جاروس عام 1959، قبل أن يحتفظ باللقب في العام التالي، وظل رقمه القياسي كأكثر لاعب إيطالي حصداً لألقاب الجراند سلام، صامداً حتى كسره يانيك سينر حين فاز بثاني ألقابه في أستراليا المفتوحة عام 2025، قبل أن يرفع رصيده لاحقاً إلى أربعة ألقاب كبرى.
بلغ بيترانجيلي نهائي رولان جاروس عامي 1961 و1964، وأحرز لقب الزوجي في فرنسا المفتوحة عام 1959 مع شريكه أورلاندو سيرولا، كما وصل إلى نصف نهائي ويمبلدون عام 1960.
ويظل بيترانجيلي اللاعب الأكثر تحقيقاً للانتصارات في تاريخ كأس ديفيز، بخوضه 164 مباراة، محققاً 78 انتصاراً في فئة الفردي و42 انتصاراً في فئة الزوجي.
وقاد المنتخب الإيطالي إلى النهائي مرتين لاعباً، حيث خسره أمام أستراليا، قبل أن يحرز اللقب قائداً للفريق عام 1976.
بعد اعتزاله، أصبح بيترانجيلي إحدى الشخصيات التاريخية في التنس الإيطالي، وأطلق اسمه عام 2006 على ملعب «ستاديو بيترانجيلي» في مجمع «فورو إيتاليكو».
تجدر الإشارة إلى أن بيترانجيلي ولد في تونس لأب إيطالي وأم روسية.

