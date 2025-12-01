26 فريقاً في احتفال براعم السلة بعيد الاتحاد بالحمرية



علي معالي (أبوظبي)



احتفى براعم كرة السلة بعيد الاتحاد الـ 54 بمهرجان كبير أقامه اتحاد اللعبة، في ضيافة وتنظيم نادي الحمرية، وسط حضور متميز من أندية الدولة، حيث وصل عدد المشاركين إلى 26 فريقاً، في أجواء احتفالية شهدت العديد من الفقرات الرياضية المثيرة، جذبت وأسعدت اللاعبين الصغار، وبدأ الاحتفال بعزف النشيد الوطني، وكلمة من عبداللطيف الفردان، رئيس اتحاد السلة، وحميد حسن الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، وبعدهما انطلقت المنافسات الرياضية الترفيهية المتنوعة.

وأبدى حميد حسن الشامسي سعادته باستضافة الاحتفالية التي تعزّز ترابط أبنائنا لهذه الفئة السنية، وقال: «الاحتفالات مهمة لنا جميعاً، وتجمع هذه الأعمار السنية مع بعضهم البعض في أجواء احتفالية يجعل الترابط بينهم يتواجد بعيداً عن ضغوط المنافسات الرسمية، وننظر إلى هذه المرحلة في بناء الأجيال المقبلة للرياضة الإماراتية في السلة».

وقال: «الاهتمام بالألعاب الرياضية، هدفنا جميعاً لكي نحمي أبناءنا ونُسهم ونساعد في صنع أجيال تسعى للصعود إلى منصات التتويج، وفي داخل نادي الحمرية الكثير من الأنشطة التي نتابعها بكل عناية واهتمام للبحث عن المواهب، ليس فقط في كرة السلة، بل في كل الألعاب المتواجدة بين جدران النادي».

وأضاف: «عمر لعبة السلة بنادي الحمرية 5 سنوات، وموسم بعد الآخر نصعد بالمراحل السنية للمشاركة في المسابقات المختلفة، ونسير على هذا النهج حتى الوصول مستقبلاً إلى وجود فريق بدوري الرجال، ونبني قاعدة صلبة لهذه اللعبة تحديداً في ظل وجود كوادر مميزة من مدربين ولاعبين وإداريين».