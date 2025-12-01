الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الإساءة لأنتونيلي تصل إلى «التهديد بالقتل»!

الإساءة لأنتونيلي تصل إلى «التهديد بالقتل»!
1 ديسمبر 2025 17:38

 
لوسيل (أ ف ب)

في وجه الإساءات التي تعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وصل بعضها إلى حد تهديده بالقتل، أسف فريق ريد بول لما تعرض له سائق مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي، بعد اتهامه بالسماح للبريطاني لاندو نوريس بتجاوزه قبل نهاية سباق قطر لـ «الفورمولا-1».
وبدا أن الفارق بين سائق مرسيدس ومنافسه الهولندي ماكس فيرستابن، بطل الأعوام الأربعة الماضية، سيتقلص من 24 نقطة إلى 10 في ظل توجه سائق ريد بول للفوز بجائزة قطر.
لكن أنتونيلي ارتكب خطأ قبيل نهاية الجولة الثالثة والعشرين قبل الأخيرة، ما سمح لسائق ماكلارين نوريس بالحصول على نقطتين إضافيتين وإنهاء السباق رابعاً، ليكون الفارق بينه وبين فيرستابن بفارق 12 نقطة قبل الجولة الختامية الأحد في أبوظبي.
وكان مهندس السباق الخاص بفيرستابن الإيطالي جانبييرو لامبيازي أول من وجه أصابع الاتهام لمواطنه الشاب، قائلاً في اتصال مع السائق الهولندي «بدا وكأنه (أنتونيلي) توقف على جانب الطريق وسمح لنوريس بالمرور» بعد أن خرج السائق الإيطالي عن المسار عند المنعطف العاشر في اللفة قبل الأخيرة.
ووفق فريق مرسيدس، تعرض أنتونيلي لحملة من الإساءات على وسائل التواصل الاجتماعي، بينها التهديد بالقتل، رغم أن الإعادة من داخل سيارته أظهرت أنه فقد السيطرة لبعض الوقت ولم يتعمد السماح لنوريس بتخطيه.
غيّر أنتونيلي صورة ملفه الشخصي على «إنستجرام» إلى اللون الأسود صباح الاثنين بعد تلقيه رسائل مؤذية.
وإزاء ما تعرض له الإيطالي الشاب، قرر فريق ريد بول الدخول على الخط وإصدار بيان قال فيه «إن التعليقات التي صدرت قبل نهاية سباق جائزة قطر الكبرى وبعده مباشرة والتي تُشير إلى أن سائق مرسيدس كيمي أنتونيلي سمح عمدا للاندو نوريس بتجاوزه، غير صحيحة تماماً».
وتابع: «تُظهر لقطات الإعادة أن أنتونيلي فقد السيطرة على سيارته مؤقتاً، مما سمح لنوريس بتجاوزه، نأسف بشدة لتعرض كيمي للإساءة على (الإنترنت)».
صحيح أنه أسف لما تعرض له الإيطالي ظلماً، إلا أن ريد بول لم يعتذر رسمياً عما بدر عن لامبيازي.
لكن متحدث باسم مرسيدس قال إن لامبيازي اعتذر لمدير الفريق، النمسوي توتو وولف الذي واجهه بعد السباق بشأن هذه التعليقات.
وقال فريق مرسيدس، إن التعليقات ضد أنتونيلي تُمثل «زيادة بنسبة 1100%» بالنسبة لحجم الإساءات بعد كل سباق، فيما رأى وولف أن ما صدر عن لامبيازي «سخيفاً»، مضيفاً: «هذا هراء مُطلق، يذهلني حتى سماعه، نحن ننافس على المركز الثاني في بطولة الصانعين، وهو أمر مهم لنا، كيمي ينافس على مركز ثالث مُحتمل في السباق، ما مدى حماقتك ليصدر عنك مثل هذا الكلام؟».
وتابع: «قلت للامبيازي إن هناك ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فأجاب (آسف إن كنت سبباً في ذلك، لم أرَ الحادثة)».

