سباق جائزة أبوظبي الكبرى يستقطب أنظار العالم



أبوظبي (الاتحاد)



تتجه أنظار العالم إلى حلبة مرسى ياس، حيث يختتم موسم «الفورمولا-1»، ويحسم لقب بطولة العالم للسائقين لعام 2025 تحت أضواء السباق الختامي، في منافسة تاريخية يشارك فيها ثلاثة سائقين للمرة الأولى منذ 15 عاماً.

ورفع الفوز الدرامي لماكس فيرستابن في سباق قطر مستوى الإثارة قبل الجولة الأخيرة، إذ يدخل السائق الهولندي وحامل اللقب السابق في مواجهة مباشرة مع ثنائي ماكلارين لاندو نوريس وأوسكار بياستري في صراع حاسم على لقب هذا العام.

ووصل سائق ريد بُل فيرستابن إلى 396 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني بفارق 12 نقطة وراء المتصدر لاندو نوريس الذي أنهى سباق حلبة لوسيل في المركز الرابع. وتراجع أوسكار بياستري، الذي انطلق من المركز الأول، إلى المركز الثالث، رغم تقليصه الفارق مع نوريس إلى 18 نقطة.

ويمثل هذا الأسبوع رابع مرة يحسم فيها لقب البطولة في أبوظبي والأولى منذ 2021، كما تعد هذه النسخة الأولى في تاريخ الحدث التي يصل فيها ثلاثة سائقين إلى الجولة الختامية بفرص حقيقية لانتزاع اللقب.

ويواصل ماكس فيرستابن رحلة البحث عن لقبه الخامس في «الفورمولا-1»، بعد فوزه بأربعة من آخر 5 سباقات أقيمت على حلبة مرسى ياس، وهي سلسلة أنهتها انتصارات لاندو نوريس في عام 2024، ومع تقلص الفارق بين المتنافسين إلى 16 نقطة فقط ووجود 25 نقطة على المحك يوم الأحد، تستعد الحلبة لاستضافة واحدة من أكثر نهايات الموسم إثارة في تاريخ البطولة.

وترتفع وتيرة الحماس مع استعداد آلاف المشجعين من 105 دول للتوافد إلى الإمارات، فيما تكشف شركة إثارة عن إضافات جديدة إلى البرنامج الترفيهي الضخم المصاحب للسباق.

وقال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة إثارة: «يشهد سباق أبوظبي 2025 أول منافسة ثلاثية على اللقب منذ 2010، وأعددنا عطلة أسبوعية ترتقي بهذه اللحظة التاريخية عبر أربع ليالٍ من الحفلات الموسيقية والفعاليات والاحتفالات، وتوسيع خيارات الوصول إلى المسار، وبرنامج ترفيهي يمتد في مختلف أنحاء المدينة».

يقدم سباق جائزة أبوظبي الكبرى واحدة من أوائل تجارب جولة منطقة الصيانة في عالم «الفورمولا-1»، ولا يزال هذا الحدث من أكثر الأنشطة التي يترقبها الجمهور كل عام.

ومع الإقبال المتزايد، تشهد نسخة 2025 تنظيم جولتين من جولة منطقة الصيانة يوم الخميس 4 ديسمبر، ليحصل عدد أكبر من المشجعين على فرصة مشاهدة استعدادات الفرق وربما لقاء السائقين، وتعزز كل جولة بتجربة المشي على الحلبة التي تمكن الزوار من استكشاف مضمار حلبة مرسى ياس من قرب.

وفي خطوة تقام للمرة الأولى، تفتح جميع بوابات المدرجات بعد رفع العلم المربع 7 ديسمبر، ليتمكن الجمهور من التوجه إلى خط الانطلاق للمشاركة في الاحتفالات ومتابعة لحظة تتويج أبطال موسم 2025 من قلب الحدث.

يحصل حاملو تذاكر الأيام المتعددة على دخول مجاني إلى أبرز معالم العاصمة، بما في ذلك مدن ياس الترفيهية والوجهات الثقافية مثل متحف اللوفر أبوظبي وقصر الوطن.

وتتسع مزايا التذكرة هذا العام لتشمل وجهات جديدة في منطقة السعديات الثقافية، منها متحف «تيم لاب فينومينا» متعدد الحواس ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي الذي افتتح حديثاً ومتحف زايد الوطني الذي يستعد لافتتاح أبوابه 3 ديسمبر، قبل انطلاق برنامج السباق بيوم واحد، لتتوفر أمام الزوار خيارات أوسع لاستكشاف أبوظبي كما لم يحدث من قبل.

وتتكامل التجارب الجديدة على أطراف الحلبة والوجهات الثقافية مع برنامج ترفيهي ضخم يشمل أربع ليالٍ من حفلات يا سلام ما بعد السباق من بنك الإمارات دبي الوطني في «اتحاد بارك»، بمشاركة بينسون بون وإليانا وبوست مالون وميتالِيكا وكايتي بيري، إلى جانب الحفلات الرسمية التي يحييها إدريس إلبا وكينموزيك وكالفن هاريس.

ما تشارك مطاعم وفنادق جزيرة ياس وأبوظبي في الأجواء عبر فعاليات خاصة وتجارب طهي حصرية، مما يعزز مكانة سباق أبوظبي كأكبر حدث ترفيهي في المنطقة.