الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حازم حسني: دولية أبوظبي للشوزن محطة نوعية لتطوير اللعبة

1 ديسمبر 2025 18:26

 
العين (وام)

أكد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي، النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للرماية، أن بطولة أبوظبي الدولية للشوزن، بداية نوعية لبطولات قادمة في الإمارات؛ بفضل منشآتها العصرية، وقدراتها الكبيرة على المستويات التنظيمية كافة.
وأوضح حسني، بمناسبة انطلاقة البطولة في نادي العين للفروسية والرماية، أن استضافة البطولة، تعتبر نجاحاً كبيراً للرماية في الدول العربية، في ظل مشاركة أكثر من 300 رامٍ ورامية، يمثلون أكثر من 30 دولة، بمستوياتهم المتطورة.
وأشار إلى الاهتمام الكبير بالبطولة وحرص جان فرانسوا بالينكاس، رئيس الاتحاد الدولي للرماية بالأسلحة الرياضية، على حضور الفعاليات، بالإضافة إلى الجهود الملموسة من اللواء محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، ومتابعة جميع التفاصيل الخاصة بالمنافسات، وتوفير جميع المتطلبات لنجاحها وتميزها.
وأضاف حسني أن رياضة الرماية لها أساس وتاريخ عريق في دولة الإمارات، بالدعم والاهتمام الكبير من المستويات كافة، بما يمثل أساساً للتميز، في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية المختلفة.

الإمارات
العين
الرماية
