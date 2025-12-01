«مزدلفة» تحصد «السيف الذهبي» للحول

أبوظبي (وام)



اختتمت، اليوم، منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن 2025، التي أقيمت على مدار 8 أيام في ميدان الوثبة، بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، بالتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات اليوم الختامي لأشواط الحول والزمول، وتوج الفائزين بحضور كبير لملاك ومحبي رياضة الهجن بالدولة.

وتألقت «مزدلفة»، وأهدت شعار مانع علي حماد الشامسي السيف الذهبي لجائزة زايد الكبرى للهجن، في شوط الحول المفتوح لمسافة 6 كيلومترات، في أقوى وأهم أشواط الجائزة، بالإضافة إلى 5 ملايين درهم، للعام الثاني على التوالي.

وقطعت «مزدلفة» مسافة الشوط مسجلة 8:53:60 دقيقة، «أفضل توقيت» في ختام الجائزة، وجاءت «التماس» بالشعار نفسه في المركز الثاني، وحصدت 2.5 مليون درهم، بينما حققت «العين» المركز الثالث، وأهدت مالكها حفيظ سعيد المري 1.5 مليون درهم.

وفرض شعار الشامسي أفضليته في يوم الرموز الأغلى بعد أن حصد بندقية الزمول المفتوح، إضافة إلى 1.5 مليون درهم، بحصد «صقر» لقب الشوط، بزمن قدره 9:01:27 دقيقة، وجاء ثانياً «غصاب» لمحمد عبد الله سعيد علي، وثالثاً «سياف» لمحمد جار الله المري.

وأهدت «نثرية» شعار ناصر عبد الله المسند من الهجن القطري صدارة شوط الحول المحليات، ليحصد مالكها السيف الفضي، بالإضافة إلى مليوني درهم، مسجلة 9:00:07 دقيقة.

وذهب رمز الزمول المحليات إلى «كفو» بشعار محمد سلطان مرخان الكتبي، بحصد شداد الشوط ومليون درهم، محققاً 8:59:83 دقيقة.

وشهدت الفترة الصباحية إقامة 14 شوطاً خصصت لسن الحول والزمول لمسافة 6 كلم، وحصدت «مضمونة» لسعيد منانه بن غدير الكتبي، ناموس الشوط الأول، ونالت خنجر الحول المحليات إنتاج، بزمن قدره 9:05:96 دقيقة، فيما فاز «مياس» لمبارك خليفة بن ضبيب الشامسي، بناموس الشوط الثاني، وحصل على بندقية الزمول محليات إنتاج، بزمن قدره 9:12:56 دقيقة.

وذهب ناموس الشوط الثالث إلى سلطان عبدالله بن حميد بالشر الخاطري عن طريق«نشبه»، وحصل على خنجر الحول المهجنات إنتاج، بزمن قدره 8:05:01 دقيقة «أفضل توقيت»، وقبض «عنيد» لمنصور فيصل بن مبارك العجب الشهواني، شداد زمول مهجنات إنتاج، في الشوط الرابع بزمن قدره 9:09:72 دقيقة.

وفي الأشواط من الخامس وحتى الرابع عشر، حقق الفوز كل من، «جواهر» لعيد عبدالله بن عيد المنصوري، و«ضبا» لعامر محمد بن زايد المنصوري، و«مخوف» لحمد سالم بن عنودة العامري، و«متعب» لشامس عتيق بن شامس العامري، و«جلنار» لسيف علي بن سالم العامري، و«جبارة» لسعيد أحمد سعيد بن حلوة الكتبي، و«لحقة» لراشد مطر بن محمد بالضبيعه الكتبي، و«الشايبة» لمحمد فرج علي بن حمودة الظاهري، و«ربدان» لسلطان سعيد بن مهير الرحمة الدرمكي و«صهيب» لسالم حمد سالم المري.