الرياضة

بيدري يشارك أساسياً مع برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

بيدري يشارك أساسياً مع برشلونة أمام أتلتيكو مدريد
1 ديسمبر 2025 18:54

 
برشلونة (أ ف ب)

يستعيد نجم الوسط بيدري مكانه في التشكيلة الأساسية لفريقه برشلونة، عندما يخوض منازلة صعبة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم الثلاثاء، وفقاً لما أكده مدربه الألماني هانزي فليك.
وغاب اللاعب الذي يتميز بكونه محركاً أساسياً في وسط ميدان الفريق الكاتالوني، عن فريقه طوال شهر نوفمبر بسبب إصابة عضلية، قبل أن يشارك في الشوط الثاني من الفوز على ألافيس (2-1).
من المرتقب أن يشارك الدولي الإسباني أساسياً الثلاثاء أمام «الروخيبلانكوس»، في مباراة مقدمة من المرحلة التاسعة عشرة، إلى جانب الهولندي فرنكي دي يونج الذي غاب في نهاية الأسبوع الماضي لأسباب عائلية.
ويعاني حامل لقب الدوري الإسباني دفاعياً، ورغم ذلك تمكن من استعادة صدارة الترتيب، مستفيداً من التعادل الثالث توالياً لغريمه التقليدي ريال مدريد.
لكن «البلاوجرانا» البعيد عن الحيوية الجماعية التي تحلى بها الموسم الماضي، حين توّج بثلاثية الدوري والكأس والكأس السوبر، وجد نفسه في وضعية صعبة حتى الآن في المباريات الكبرى أمام كل من ريال (1-2)، باريس سان جيرمان الفرنسي (1-2) وتشيلسي الإنجليزي (0-3).
وقال فليك في مؤتمر صحفي «عانينا هذا الموسم من الكثير من الإصابات، لا يجب أن نبحث عن أعذار، لكننا بحاجة إلى المزيد من الدقائق مع التشكيلة الأساسية».
وأردف «في الموسم الماضي كان لدينا بيدري ودي يونج، والمدافعون كانوا دائماً أنفسهم، كان لدينا ذلك الانتظام الذي نفتقده هذا العام».
وتابع «نحن في صدارة الدوري، لكننا لسنا في أفضل مستوياتنا، يجب أن نستعيد ذلك، وربما يتحقق عبر الفوز في مباراة كبيرة مثل مباراة (الثلاثاء)، أتلتيكو من أفضل الفرق في أوروبا، لكننا نملك أيضاً الجودة ويجب أن نثبت ذلك».
وأوضح المدرب الألماني، رداً على سؤال حول غياب المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو عن التمرين، أنه «لن يكون متاحاً» الثلاثاء «لأسباب شخصية».
كما شرح أسباب الصعوبات الحالية التي يواجهها فريقه قائلاً: «نحتاج إلى مزيد من التحكم في اللعب، لدينا الكثير من الجودة والإمكانات، ويجب أن نظهر ذلك».
وأردف «كما قلت، بعد المباراة (أمام ألافيس)، نرتكب الكثير من الأخطاء، عادةً ما نملك القدرة على التحكم في اللعب، وهذا ما افتقدته في المباريات الأخيرة».

