الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برشلونة يطلب لاعب الأهلي المصري

برشلونة يطلب لاعب الأهلي المصري
1 ديسمبر 2025 18:57

 
القاهرة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«فيروس المعدة» يبعد أراوخو عن برشلونة
نجمة برشلونة تخضع لجراحة في الكاحل


تلقي النادي الأهلي المصري خطاباً من إحدى شركات التسويق الأوروبية، بشأن خضوع حمزة عبدالكريم مهاجم الفريق مواليد 2008 للاختبار وقضاء فترة معايشة في أكاديمية الشباب بنادي برشلونة الإسباني.
وقال مصدر بالنادي الأهلي المصري، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية، إن النادي تلقى بالفعل رسالة رسمية بالبريد الإلكتروني من إحدى شركات التسويق تطلب قضاء عبد الكريم فترة معايشة في أكاديمية برشلونة.
وأضاف: «طلبنا الحصول على إخطار رسمي من فريق برشلونة بكافة التفاصيل، لم يتضمن الطلب الأول أي تفاصيل سواء مالية أو ما سيحدث بعد اختبار اللاعب».
وأوضح: «الأهلي منفتح للغاية على التفاوض، ولكن بموجب طلب رسمي من برشلونة، وليس من شركات تسويق».
وتألق حمزة عبدالكريم مع منتخب الناشئين المصري في بطولة كأس العالم التي أقيمت بقطر مؤخراً.

 

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
الدوري المصري
الأهلي المصري
آخر الأخبار
هزاع بن زايد: يوم وحدتنا هو يوم عزتنا وفخرنا
علوم الدار
هزاع بن زايد: يوم وحدتنا هو يوم عزتنا وفخرنا
اليوم 12:51
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
علوم الدار
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
اليوم 12:33
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
الرياضة
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
اليوم 12:27
مايكل جوردان يقاضي مسؤولي «ناسكار» بتهم احتكار
الرياضة
مايكل جوردان يقاضي مسؤولي «ناسكار» بتهم احتكار
اليوم 12:24
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
اليوم 12:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©