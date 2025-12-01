برشلونة يطلب لاعب الأهلي المصري



القاهرة (د ب أ)



تلقي النادي الأهلي المصري خطاباً من إحدى شركات التسويق الأوروبية، بشأن خضوع حمزة عبدالكريم مهاجم الفريق مواليد 2008 للاختبار وقضاء فترة معايشة في أكاديمية الشباب بنادي برشلونة الإسباني.

وقال مصدر بالنادي الأهلي المصري، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية، إن النادي تلقى بالفعل رسالة رسمية بالبريد الإلكتروني من إحدى شركات التسويق تطلب قضاء عبد الكريم فترة معايشة في أكاديمية برشلونة.

وأضاف: «طلبنا الحصول على إخطار رسمي من فريق برشلونة بكافة التفاصيل، لم يتضمن الطلب الأول أي تفاصيل سواء مالية أو ما سيحدث بعد اختبار اللاعب».

وأوضح: «الأهلي منفتح للغاية على التفاوض، ولكن بموجب طلب رسمي من برشلونة، وليس من شركات تسويق».

وتألق حمزة عبدالكريم مع منتخب الناشئين المصري في بطولة كأس العالم التي أقيمت بقطر مؤخراً.