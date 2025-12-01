سلوفينيا تبحث عن مدرب بعد فشل التأهل إلى «المونديال»



ليوبليانا (أ ف ب)



يبحث المنتخب السلوفيني لكرة القدم عن مدرب جديد، بعدما قرر الاستغناء عن ماتياس كيك نتيجة الفشل في التأهل إلى مونديال 2026، وفق ما أعلن الاتحاد الوطني للعبة.

ووصل عقد ابن الـ64 عاماً إلى نهايته الشهر المنصرم ورأى الاتحاد السلوفيني أن الوقت حان لمنح مدرب آخر الفرصة، موضحاً «اتفقنا على أنه، وبعد سبعة أعوام من التعاون الجيد جداً، تخللها التأهل الناجح إلى كأس أوروبا 2024، حان الوقت لإنهاء التعاون بيننا».

وتابع «سنختار مدرباً جديداً، من دون أي ضغط زمني»، ملمحاً إلى إمكانية حسم التعاقد مع المدرب الجديد قبل المباراة المقبلة للمنتخب في مارس.

وقاد كيك المنتخب إلى ثمن نهائي كأس أوروبا صيف 2024 في ألمانيا، في أول مشاركة للبلاد في البطولة القارية منذ 24 عاماً، لكنه فشل في التأهل إلى نهائيات مونديال 2026، بعدما حل في مجموعته خلف سويسرا وكوسوفو من دون الفوز بأي من مبارياته الست.

وسبق لسلوفينا أن تأهلت إلى كأس العالم عامي 2002 و2010، والأخيرة كانت بقيادة كيك، خلال مروره الأول بالمنتخب بين 2007 و2011، قبل أن يعود مجدداً لتولي المهمة في 2018.