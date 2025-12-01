المفاجآت تدشن بطولة الحبتور الدولية لتنس السيدات



دبي (الاتحاد)



انطلقت «النسخة 28» لبطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات، بمنافسات الفردي، التي شهدت تنافساً ساخناً ومثيراً، وأسفرت النتائج عن فوز اليابانية المتأهلة مي هونتاما على البريطانية إيملي أبلتون 6-3 و6-3 في ساعة و23 دقيقة.

وتعد خسارة البطلة السابقة الأوكرانية داريا سنيجور على يد التايلاندية مننشايا أول مفاجآت البطولة 1-6 و6-4 و4-6 في ساعتين و3 دقائق، وفازت الروسية فيرا زبونريفا المصنفة الثانية عالمياً سابقاً وعمرها 41 سنة، على الكرواتية تارا 6-3 و6-4 في ساعة و45 دقيقة.

وأكد ليث العاني، مدير العمليات ومسؤول الحكام، أن هناك فريق من الحكام عالي المستوى، وجميعهم من الحكام الدوليين، يقودهم الحكم العام الهندية شيتال لايار، مندوبة الاتحاد الدولي، وبينهم 6 حكام كرسي من أميركا ولبنان وكرواتيا وتونس إيطاليا ورومانيا، إلى جانب 15 مراقباً للخطوط، و12 من ملتقطي الكرات.