الرياضة

يوفنتوس يخسر فلاهوفيتش 3 أشهر!

يوفنتوس يخسر فلاهوفيتش 3 أشهر!
1 ديسمبر 2025 19:31

 
روما (أ ف ب)

خسر يوفنتوس خدمات مهاجمه الصربي دوشان فلاهوفيتش من شهرين إلى ثلاثة أشهر نتيجة إصابته في العضلة المقربة خلال مباراة الدوري الإيطالي لكرة القدم ضد كالياري، وفق التقديرات الصادرة عن الصحافة الإيطالية.
وقال يوفنتوس في بيان مقتضب «أظهرت الفحوص وجود إصابة عالية الدرجة في منطقة الاتصال بين العضلة والوتر في العضلة المقربة الطويلة اليسرى».
وأضاف النادي الأكثر تتويجاً في تاريخ الكرة الإيطالية «ستكون هناك حاجة إلى استشارات طبية إضافية لتحديد أفضل السبل العلاجية»، من دون أن يحدد مدة غيابه.
ووفقاً لصحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الرياضية، قد تصل فترة غيابه إلى ثلاثة أشهر، فيما أشارت قناة «سكاي سبورت» الإيطالية إلى احتمال عودته للملاعب في فبراير 2026.
وتعرض فلاهوفيتش للإصابة في الدقيقة 31 أثناء تسديده نحو المرمى خلال مباراة المرحلة الثالثة عشرة أمام كالياري (2-1)، حيث نهض مباشرة، وأشار إلى الطاقم الطبي بضرورة استبداله.
وسجل ابن الـ25 عاماً ستة أهداف هذا الموسم، ثلاثة منها في الدوري ومثلها في دوري أبطال أوروبا، واستعاد منذ أغسطس مركزه الأساسي الذي فقده الموسم الماضي «عشرة أهداف في الدوري».
ويحتل يوفنتوس الذي يشرف عليه منذ نهاية أكتوبر لوتشانو سباليتي، المركز السابع في الدوري الإيطالي بفارق خمس نقاط عن ميلان المتصدر.

