خربين يقود سوريا إلى الفوز على تونس في افتتاح كأس العرب



الدوحة (د ب أ)



افتتح منتخب سوريا منافسات كأس العرب 2025 في قطر بفوز ثمين على نظيره التونسي 1-صفر، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى للبطولة.

ويدين منتخب سوريا بالفضل في هذا الفوز لعمر خربين الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 48 عبر ضربة حرة مباشرة.

وجرت المباراة على استاد أحمد بن علي وسط حضور جماهيري كبير بلغ حوالي 30 ألف مشجع.

وحقق منتخب سوريا فوزه الخامس في المواجهات المباشرة مع نظيره التونسي مقابل خمس هزائم وتعادلين، علماً بأنه قد فاز على نسور قرطاج بهدفين، في آخر مواجهة بينهما، والتي جرت أيضاً في قطر، في نسخة 2021 من كأس العرب.

وشهد الشوط الأول سيطرة تونسية على مجريات اللعب وظهور محاولات هجومية متكررة على المرمى السوري. بادر لاعبو تونس إلى الضغط منذ البداية، مع تحركات مميزة لمحمد علي بن رمضان وأسامة الحدادي وعلي معلول، الذين سددوا عدة كرات على المرمى السوري، كما نفذ معلول ركلات ركنية متعددة شكلت فرصاً جيدة، لكن الدفاع السوري وحارس المرمى كانوا في الموعد للتصدي لها.

على الجانب الآخر، حاول لاعبو المنتخب السوري محمد الحلاق ومحمد السالخدي وزكريا حنان اختراق الدفاع التونسي، تهديد مرمى نسور قرطاج، لكن التمريرات الأخيرة لم تصل إلى مستوى الخطورة.

وكاد إسماعيل الغربي أن يفتح التسجيل لتونس في الدقيقة 38 عبر تسديدة من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بمحاذاة المرمى السوري تماماً.

وشهدت الدقائق الأخيرة للشوط الأول بعض الهجمات المنظمة للفريق التونسي، أخطرها محاولتين من جانب بن رمضان وعلي معلول، لكنها لم تترجم إلى أهداف.

ولم يشن منتخب سوريا أي هجمة تذكر على المرمى التونسي طوال الشوط الأول، في ظل التحفظ الدفاعي للفريق مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي لم تسبب أي إزعاج للحارس أيمن دحمان.

وعلى عكس سير اللعب تقدم منتخب سوريا بهدف بعد مضي ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني عن طريق خربين إثر ضربة حرة مباشرة تزامنت مع إنذار أسامة الحدادي لاعب منتخب تونس.

وكاد منتخب تونس أن يدرك التعادل على الفور بعد تسديدة قوية من إسماعيل الغربي من على حدود منطقة الجزاء لكن الحارس شاهر الشاكر وقف له بالمرصاد.

وضاعت فرصتان متتاليتان لنسور قرطاج في غضون دقيقتين، الأولى جاءت عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء لفراس شواط، لكن شاهر أنقذ الموقف بثبات، قبل أن يتألق الحارس السوري مجدداً وينقذ مرماه من فرصة محققة، إثر تسديدة بكعب القدم من البديل سيف الدين الجزيري، بعد تمريرة من علي معلول.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة ضاعت فرصة محققة لتونس بعد تسديدة قوية لإسماعيل الغربي من داخل منطقة الجزاء وتصدي رائع من حارس سوريا.