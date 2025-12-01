الأهلي يعلن جاهزية الشناوي لكأس أمم أفريقيا



القاهرة (د ب أ)



أعلن النادي الأهلي المصري، أن حارس مرماه محمد الشناوي سيكون جاهزاً للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب أواخر الشهر الجاري.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي على لسان طبيبه أحمد جاب الله، إن الشناوي سيبدأ الثلاثاء في الجري، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة، خلال مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا الأسبوع الماضي.

وأضاف أن الشناوي حالياً في مرحلة التأهيل الثانية بعدها يشارك في التدريبات الجماعية.

وأوضح أن هناك تنسيقاً كاملاً مع الجهاز الطبي للمنتخب المصري، الذي يتابع حالة الشناوي الذي سيكون جاهزاً للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني.

وشدد أن الأشعة التي أجراها أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، كشفت عن إصابته بمزق في العضلة الخلفية.

وأوضح أن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي، تواصل مع الجهاز الفني للمنتخب المغربي المتواجد في قطر لخوض كأس العرب، وذلك من أجل متابعة حالة اللاعب والبرنامج العلاجي الخاص به في المرحلة الأولى، وإمكانية عودته إلى القاهرة لاستكمال فترة العلاج والتأهيل.