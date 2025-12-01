الإمارات تحصد 6 ميداليات في بطولة العالم لبناء الأجسام



دبي (الاتحاد)



حصد منتخبنا 6 ميداليات، في بطولة العالم لبناء الأجسام، والتي أقيمت في مدينة الخبر بالسعودية، وشهدت مشاركة 1600 لاعب يمثلون 80 دولة، وتنوعت الميداليات بين ذهبيتين لعمر المهيري في الفيزيك للرجال للطول 170 سنتمتراً، وشانيل عابدين في ماستر بناء الأجسام لوزن تحت 80 كيلوجراماً، بينما أحرز الفضيتين، مروان البلوشي في ماستر كلاسيك بناء الأجسام للوزن المفتوح، وشانيل عابدين في بناء الأجسام تحت 75 كيلوجراماً، وأحرز البرونزيتين، مطر الظاهري في ماستر بناء الأجسام تحت 90 كيلوجراماً وعبدالله المرزوقي في ماستر بناء الأجسام تحت 90 كيلوجراماً.

وأحرز المركز الرابع الذي يُعد متقدماً في بطولة العالم، راشد الزعابي ماستر فيزيك، وعلي ضاوي النقبي في الفيزيك للرجال، ومحمد فرحان باروت في كلاسيك الفيزيك للرجال، بينما أحرز عبدالله الختال المركز الخامس في ماستر فيزيك، وأحرز المركز السادس في الماستر فيزيك أحمد محمد علي، بينما في الفايزين للرجال عبدالله المري.

وبارك الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام الإنجاز لأسرة الرياضة الإماراتية، ومنها في بناء الأجسام، وثمن جهود لاعبي المنتخب في الوصول لمنصات التتويج العالمية، خصوصاً أن الإنجازات تتزامن مع احتفال الإمارات بعيد الاتحاد الـ 54، كما وبارك للاتحاد السعودي لبناء الأجسام نجاحه المميز في استضافة وتنظيم البطولة.

وأشاد الشرقي بجهود عضوي مجلس إدارة الاتحاد، رئيس البعثة، محمد شاهين الحوسني، ورئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات أحمد جوهر، والجهازين الفني والإداري للمنتخب، متمنياً لمن لم يحالفه الحظ في البطولة تعويضه في البطولات المقبلة.