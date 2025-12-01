الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أوجسبورج يقيل مدربه

أوجسبورج يقيل مدربه
1 ديسمبر 2025 20:04

ميونيخ (د ب أ)

قرر نادي أوجسبورج المتعثر في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (البوندسليجا) إقالة مدربه ساندرو فاجنر، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية.
وذكرت صحيفة «بيلد» ومجلة «كيكر شبورتس» أن فاجنر أقيل من منصبه بعد خمسة أشهر و12 مباراة خاضها الفريق تحت قيادته في الدوري، كانت آخرها الهزيمة بثلاثة أهداف دون رد أمام هوفنهايم يوم السبت الماضي.
ولم يصدر عن أوجسبورج أي تأكيد رسمي بعد بشأن إقالة فاجنر.
بدأ أوجسبورج الموسم بشكل سيء، حيث تلقى ثماني هزائم وسجل ثلاثة انتصارات فقط في الدوري، كما خرج من كأس ألمانيا أمام فريق بوخوم المنافس بالدرجة الثانية.
وكان فاجنر، مهاجم منتخب ألمانيا السابق ومساعد المدرب السابق لبلاد، تولى تدريب أوجسبورج في الصيف، وهي أول تجربة له مدرباً في الدوري الألماني، بعقد كان من المفترض أن يستمر حتى عام 2028.

