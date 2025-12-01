بايرن ميونيخ يتهم مدرب ليفربول بـ «وعود كاذبة»!



ميونيخ (د ب أ)



أبدى أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ الألماني، تعاطفه مع فلوريان فيرتز، وذلك بعد بدايته الصعبة مع فريق ليفربول الإنجليزي، منتقداً الهولندي أرني سلوت، مدرب الفريق، قائلاً إنه ضم اللاعب لفريقه بوعود كاذبة.

وكان بايرن ميونيخ يرغب في ضم فيرتز خلال الصيف الماضي، لكن صانع الألعاب الألماني الدولي غادر باير ليفركوزن إلى ليفربول الإنجليزي، وتردد أن ذلك تم بناء على اجتماع مطول مع المدرب سلوت، لكنه لم يسجل أي هدف حتى الآن وتعرض لانتقادات عديدة من جانب المحللين الإنجليز.

وقال هونيس، في اجتماع رياضي في ميونيخ إنه يشعر بالأسف تجاه فلوريان فيرتز وانتقد سلوت.

وأضاف: «من الظاهر أن سلوت وعده بشيء ما لم يتم الوفاء به، لأنه وعده بالحصول على القميص رقم 10 وفيرتز كان مهتماً بذلك بشدة كما وعده ببناء الفريق حوله».

وتابع هونيس: «لكن الحقيقة أنه يلعب الآن بالقميص رقم 7، والفريق يلعب في كل مكان باستثناء فلوريان فيرتز».

وأوضح: «في ليفركوزن كان يحصل على الكرة دائماً، وإذا خسر كرتين لم يكن ذلك شيئاً مهماً، لكنه الآن يحصل على خمس كرات في الشوط الواحد، وإذا خسر كرتين يحصل على تقييم سيئ».

وقال هونيس إنه لا يأسف على فشل انتقال فيرتز وغيره من المرشحين للانتقال إلى بايرن ميونيخ، لأن ذلك سمح بظهور اللاعب الشاب لينارت كارل، لاعب الأكاديمية، وكذلك زميله الشاب توم بيشوف وحصلوا على وقت للعب مع متصدر الدوري الألماني.

وأوضح هونيس: «هذه ميزة ضخمة بالنسبة لنا الآن، لا يمكنك شراء اللاعبين بمبلغ 60 أو 70 مليون يورو ثم تمنح الفرصة للاعب عمره 17 عاماً».

وتابع أن هذا السبب يوضح مدى صحة القرار رغم أنه كلف الفريق غالياً برحيل نجمه وأسطورته توماس مولر بعد 25 عاماً قضاها داخل النادي.